Come stai?

Facciamo un passo indietro. Al ritiro del Teide abbiamo lavorato davvero bene. 15 giorni, è stato uno dei ritiri più belli, ma anche dei più difficili, perché con il covid siamo rimasti chiusi e siamo stati poco a contatto con altre persone. Avevo un buon feeling, ma purtroppo causa infortunio non sono potuto andare al Tour of the Alps per vedere come andava. [Vincenzo Nibali a Radiocorsa, Rai sport]

Raccontaci la caduta

Una caduta banale e stupida per colpa di un avvallamento che non ho visto, ero molto leggero con le mani sul manubrio e la caduta mi ha causato questo problema al radio. La prima reazione è stata quella di non voler buttare via tutto il lavoro fatto, sono momenti in cui ti si gela il sangue. In clinica è arrivata subito la batosta. Non mi sento in credito con fortuna o sfortuna, sono condizioni del caso, a volte ci sono giornate strane in cui può accadere qualcosa di non piacevole, e a volte può accadere qualcosa di piacevole. Bisogna accettare e andare avanti e, soprattutto, con grande determinazione e rialzarsi subito dopo ogni caduta, vale sia in bici che nella vita

"La placca con 11 viti"

La prima fase di riabilitazione non è stata veramente semplice. Ho tralasciato la parte della bici da quasi subito e ho pensato a muovere la mano, quindi a far ripartire i movimenti del braccio e a cercare di far passare anche l’ematoma che si era accumulato, quella è stata la parte più importante. Prima si liberano i muscoli e tutte la articolazioni, prima riesci a ripartire. Chiaro che la frattura c’è, è stata fissata con una placca e con 11 viti, diciamo che non si muove, però il dolore un po’ c’è

Se faccio il Giro?

Il pensiero per il Giro d’Italia è stato più forte di ogni altra cosa. Ho detto di voler fare l’impossibile, però l’impossibile non è mai semplice, la determinazione c’è e se andrò al Giro lo saprò quando finirò questo piccolo training camp che ho fatto da solo con la mia famiglia. Farò una visita di controllo e mi diranno i medici se proseguire con il Giro o rimandare l’appuntamento. Io spero di non doverlo rimandare, quindi incrociamo le dita, ce la mettiamo tutta e speriamo

