La stagione 2022 sta volgendo al termine, un'annata incredibile per Remco Evenepoel. Dalla vittoria al Giro dell'Algarve in febbraio è stato un susseguirsi di trionfi, alcuni dei quali pesantissimi: la Liegi, il Giro di Norvegia, la classica di San Sebastian, la Vuelta e, ciliegina sulla torta, il mondiale australiano. A 22 anni il talento belga sembra in grado di disputarsi qualunque corsa presente in calendario.

La vittoria alla Vuelta, su un giro di 3 settimane, ha allontanato i dubbi sulla resistenza di Remco in questo tipo di gare. Nel 2023 quale sarà il suo obiettivo? In molti lo vogliono al Tour de France per sfidare i migliori interpreti del panorama ciclistico internazionale. Lo stesso Evenepoel ha però rilasciato alcune parole interessanti a Het Laatste Nieuws sui piani per il prossimo anno. "Ovviamente quando sceglierò il Grande Giro dovrò tenere conto anche dei due sprinter della squadra. Al momento tuttavia possiamo dividerceli senza problemi. La missione Tour de France avrà presto la priorità. Un giorno ho intenzione di vincere pure quello: è l’ultimo sogno. Questo non esclude un passaggio intermedio nel 2023. Per il momento il Giro d’Italia sembra molto bello. Quindi si può ipotizzare: me al Giro, Jakobsen al Tour e Merlier alla Vuelta”.

Sebbene l'ultima parola spetti alla Soudal-Quick Step, il piano di Evenepoel appare già abbastanza chiaro. Sarebbe la seconda partecipazione al Giro d'Italia, dopo quella del 2021, in cui fu costretto al ritiro a seguito di una caduta nella terza settimana.

