Il 17 ottobre ci sarà la presentazione ufficiale dell’intero percorso del Giro d’Italia 2023 , in programma dal 6 al 28 maggio del prossimo anno. Tuttavia, in queste settimane sono circolate alcune anticipazioni e, dunque, parte del tracciato è già noto. Mercoledì 28 settembre, ad esempio, sono stati comunicati i dettagli della Grande Partenza , che si terrà in Abruzzo, con la prima tappa che sarà una cronometro individuale da Fossacesia Marina ad Ortona. In queste ore invece, sono emerse maggiori indicazioni circa la tappa finale.non sarà l’ultimo traguardo della Corsa Rosa, contrariamente a quanto detto quest’estate dall’organizzazione. RCS Sport sembra aver quindi cambiato idea. Niente più Udine-Trieste, dopo la tappa Tarvisio-Lussari (la penultima) i corridori si trasferiranno in aereo vicino a, qui si terrà l’atto finale e la premiazione del vincitore della 106^edizione. A confermarlo i giornali locali del capoluogo giuliano.