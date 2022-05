Una conclusione di Giro d’Italia amarissima per Joao Almeida. Il ciclista portoghese della UAE Team Emirates era ancora in lizza per un piazzamento sul podio a quattro giornate dalla fine della Corsa Rosa, con la cronometro di Verona che gli sarebbe venuta in soccorso; invece il giovane lusitano ha dovuto dire addio ai suoi propositi di altissima classifica a causa della positività al Covid-19. Un vero peccato per il titolare della maglia bianca fino a ieri mattina, che nonostante non fosse in salita allo stesso livello di Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious), è sempre riuscito a difendersi egregiamente, andando del suo passo senza forzare e rimanendo sempre incollato alle loro ruote; unica eccezione, la salita del Menador, in cui ha perso poco più di un minuto, ma magari la sua preparazione in quella giornata . Il ciclista portoghese dellaera ancora in lizza per un piazzamento sul podio a quattro giornate dalla fine della Corsa Rosa, con la cronometro di Verona che gli sarebbe venuta in soccorso;Un vero peccato per il titolare della maglia bianca fino a ieri mattina, che nonostante non fosse in salita allo stesso livello diè sempre riuscito a difendersi egregiamente, andando del suo passo senza forzare e rimanendo sempre incollato alle loro ruote; unica eccezione, la salita del Menador, in cui ha perso poco più di un minuto, ma magari la sua preparazione in quella giornata venne inficiata dal virus poi palesatosi il giorno successivo.

Almeida ha rivelato le sue emozioni con un post sul suo profilo Instagam nella serata di ieri: “Non so nemmeno da dove cominciare. Questa mattina la tristezza ha riempito il mio cuore. Forse perché sono ancora giovane e non ho mai avuto un intoppo come questo. Amo quello che faccio, è la mia ragione di vita. E amo ancor di più il Giro d’Italia, ha un significato speciale per me. Ma capisco che le battute d’arresto sono parte del percorso e le accetto“. Il portoghese continua a scrivere, quasi sfogandosi per quello che gli è accaduto: “Per andare avanti, ho sentito il bisogno di venire qui a sfogarmi, senza lamentarmi. Grazie a tutti per il vostro sostegno, soprattutto in questo momento. Auguro il meglio ai miei compagni di squadra e all’UAE Team Emirates per il resto del Giro, è ora di riprendersi e tornare più forti“. Un vero peccato per lui, che perde così l’occasione di brillare in una delle poche occasioni in cui avrebbe avuto campo libero, vista l’ingombrante presenza in squadra di Tadej Pogacar per le corse più importanti. Ed un peccato anche per il Giro d’Italia, che all’improvviso ha perso uno dei suoi uomini migliori.

