Lacrime amare quelle di Romain Bardet , che dopo 12 tappe favolose si arrende proprio durante una delle frazioni più facili: la Sanremo-Cuneo. Il capitano della DSM saluta la corsa rosa e abbandona le velleità di raggiungere il podio (il nuovo capitano sarà Thymen Arensman). Più in generale, la classifica dei big è sempre più livellata verso l’alto. Dai 6 minuti di Bauke Mollema (Trek) e Lorenzo Fortunato (Eolo) in su, la scalata alla top3 è praticamente impossibile.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.