Giro d'Italia 2022 e facciamo un po' di conti in tasca ai corridori dopo aver montepremi del Giro d'Italia, che resta lo stesso rispetto agli ultimi anni. RCS aveva alzato il suo montepremi del 10% nel 2018 e da allora non è mutato. Quanto vale allora vincere il Giro d'Italia? E quanto vale vincere una tappa? Quanto vale indossare la maglia rosa anche solo per un giorno? Ecco tutti i compensi attribuiti alla Corsa Rosa anche per tutte le altre maglie... Si parte con ile facciamo un po' di conti in tasca ai corridori dopo aver visto i montepremi delle Classiche Monumento nelle ultime settimane. Negli ultimi tempi abbiamo anche revisionato gli ingaggi dei corridori più importanti al mondo , ma questa volta andiamo a vedere ildel Giro d'Italia, che resta lo stesso rispetto agli ultimi anni.aveva alzato il suo montepremie da allora non è mutato. Quanto vale allora vincere il Giro d'Italia? E quanto vale vincere una tappa? Quanto vale indossare la maglia rosa anche solo per un giorno? Ecco tutti i compensi attribuiti allaanche per tutte le altre maglie...

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Ad

Partiamo dal premio più ambito e più importante. Quanto porta a casa il vincitore del Giro d'Italia? Ben 115.668€: non è il Tour, ma è comunque una discreta somma per il leader della classifica generale. Ricordiamo, però, che il corridore che vincerà il Giro dovrà poi dividere questa somma con tutti i suoi compagni, lo staff e i dirigenti accompagnatori del team (direttori sportivi). Una divisione equa per garantire dei compensi anche a quei corridori che, facendo i gregari, non prendono nulla, o ai membri dello staff, anche loro lasciati al semplice stipendio. Se sali sul podio prendi comunque dai 58 mila euro per il 2° posto, ai quasi 30 mila per il 3° posto. Premi che vengono assegnati fino al 20° posto della classifica generale.

Giro d'Italia L'Albo d'oro del Giro: tutti i vincitori dal 1909 al 2021 3 ORE FA

Classifica generale: i guadagni in base ai piazzamenti

Posizione Compenso in € 1. 115.668 2. 58.412 3. 28.801 4. 14.516 5. 11.654 6. 8.588 7. 8.588 8. 5.725 9. 5.725 Dal 10. al 20. 2.863

Premi che vengono ripartiti dall'UCI, Unione ciclista internazionale, e dal comitato organizzatore di quella corsa. C'è anche un montepremi cosiddetto "speciale” che assegna anch'esso premi per i primi 20 classificati della generale. Questi premi sono pagati direttamente da RCS, grazie ai propri sponsor che entrano ed escono dal carrozzone che fa parte del Giro. Quindi, chi vincerà il Giro si porterà a casa altri 150.000€, per un totale di 265.668 al vincitore. Davvero una discreta somma. 75.000 in più al 2° classificato, 40.000 al 3°. Mica male.

Bernal emozionato: alza il Trofeo Senza Fine in piazza Duomo

Premi speciali per la classifica generale

Posizione Compenso in € 1. 150.000 2. 75.000 3. 40.000 4. 7.000 5. 6.500 6. 5.000 7. 5.000 8. 5.000 9. 5.000 10. 5.000

Bernal fa il fenomeno! Tappa e maglia, Ciccone secondo: rivivi l'arrivo

E poi ci sono gli arrivi di tappa. Anche qui i premi vanno dal 1° al 20° classificato. Il vincitore di ciascuna tappa si porterà a casa 11.010€. Per uno strano calcolo, se vinci una tappa al Giro d'Italia ti frutterà 10€ in più rispetto a Tour de France e alla Vuelta. Poi 5.508 al 2° e 2.753 al 3°.

Arrivi di tappa: i premi in denaro

Posizione Compenso in € 1. 11.010 2. 5.508 3. 2.753 4. 1.377 5. 1.102 6. 826 7. 826 8. 551 9. 551 Dal 10. al 20. 276

Almeida è troppo forte, colombiani bruciati: rivivi l'arrivo

Vengono assegnati premi in denaro anche ai leader di ciascuna classifica e a chi indossa un particolare tipo di maglia. I premi, in questo caso, verranno versati dagli sponsor che si legano a quel marchio. Indossare la maglia rosa, anche solo per un giorno, frutta 2000€. Pensare che nel 2020, João Almeida indossò la maglia rosa per 15 giorni consecutivi. Fate un po' voi i conti... Poi abbiamo 750€ per la maglia ciclamino e quella azzurra, fino ai premi per la fuga di giornata, per il combattivo di giornata oltre ai traguardi volanti.

Altri premi: quanto vale un giorno in maglia rosa?

Classifica/maglia Compenso in € Maglia rosa 2000 al giorno Maglia ciclamino 750 al giorno Maglia azzurra 750 al giorno Maglia bianca 750 al giorno Traguardo volante* 500 a traguardo volante Premio fuga di giornata 100 al giorno Combattivo di giornata 300 al giorno Classifica a squadre 500 al giorno

*per il 1° classificato al singolo Traguardo volante

Dopo la classifica generale, quella più importante è la classifica a punti che vale 10.000€. Stesso importo anche per la classifica giovani, meno "importante" la classifica scalatori che vale solo 5000€.

Altri premi: quanto valgono le altre classifiche?

Vincitori Classifiche Compenso in € Classifica a punti 10.000 Classifica scalatori 5.000 Classifica giovani 10.000 Traguardi volanti 8.000 Classifica fughe 4.800 Supercombattivo 4.000 Classifica a squadre 5.000 Premio fair play 5.000

51mila metri di dislivello, dall'Ungheria a Verona: tutti i dettagli del Giro 105

Giro d'Italia Ineos, la formazione ufficiale: Carapaz capitano, Viviani assente 4 ORE FA