Alpecin Fenix sulla salita di Visegrád. Certo, Girmay e Caleb Ewan, che poi è caduto proprio in prossimità dell'arrivo, non erano tanto lontani, ma è davvero dura battere VDP su questi traguardi. Ci sarebbe voluto il miglior van Aert... E quindi, dopo neanche una tappa, van der Poel indossa subito la maglia rosa che aggiunge alla sua collezione. Per il neerlandese, giusto per aggiornare le statistiche, è la sesta vittoria 'italiana', anche se eravamo in Ungheria. Ha vinto la Guillaume Martin ne perde addirittura 12'', Fortunato 38''. Insomma, abbiamo già i primi distacchi, seppur minimi, tra i big. Era il favorito numero 1 e non poteva mancare questa occasione di indossare subito la maglia rosa. L'anno scorso, sull'arrivo di Landerneau, al Tour , si fece cogliere di sorpresa (riscattandosi subito il giorno dopo). Questa volta niente scherzi e niente cali di tensione, con un lavoro perfetto della suasulla salita di Visegrád. Certo,, che poi è caduto proprio in prossimità dell'arrivo, non erano tanto lontani, ma è davvero dura battere VDP su questi traguardi. Ci sarebbe voluto il miglior van Aert... E quindi, dopo neanche una tappa, van der Poel indossa subito la maglia rosa che aggiunge alla sua collezione. Per il neerlandese, giusto per aggiornare le statistiche, è la sesta vittoria 'italiana', anche se eravamo in Ungheria. Ha vinto la Strade Bianche 2021 , ben tre tappe alla Tirreno-Adriatico e una tappa alla Settimana Coppi e Bartali ( a Montecatini quest'anno ). E c'è subito qualche movimento in classifica. Bilbao, Kelderman, Carapaz e Mollema guadagnano 4'' sugli avversari diretti per la classifica generale.ne perde addirittura 12'',38''. Insomma, abbiamo già i primi distacchi, seppur minimi, tra i big.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 4h35'28'' 2. Biniam Girmay st 3. Pello Bilbao st 4. Magnus Cort Nielsen st 5. Wilco Kelderman st 6. Richard Carapaz st 7. Bauke Mollema st 8. Diego Ulissi st 9. Andrea Vendrame +4'' 10. Mattias Skjelmose Jensen +4''

Tagliani e Bais in fuga: van der Poel e Girmay ci credono

Pronti, partenza e fuga. Al primo scatto, infatti, Filippo Tagliani e Mattia Bais evadono dal gruppo, con il duo della Drone Hopper-Androni Giocattoli che riesce a seminare anche le altre squadre professional che avrebbero voluto piazzare un loro uomo in fuga. La coppia accumula un vantaggio di 10 minuti, a quel punto si muovono l'Alpecin Fenix di van der Poel e l'Intermarché-Wanty Gobert di Girmay a controllare la situazione. Risalgono le posizioni anche gli Education EasyPost di Magnus Cort Nielsen che aiutano per tenere la situazione sotto controllo.

Ewan mette la squadra a tirare, ma è sfida van der Poel-Girmay

Fuggitivi ripresi a 13,7 km con Tagliani e Bais che sono comunque soddisfatti per i punti (classifica dei traguardi volanti) e per i km di fuga accumulati. Da quel momento non si scherza più e si comincia a lavorare in vista della salita di Visegrád. Caleb Ewan mette tutta la squadra a tirare all'approccio del GPM, ma poi arriva l'Alpecin Fenix di Mathieu van der Poel che raddoppia la velocità. C'è comunque chi parte: da Lawrence Naesen dell'AG2R a Kämna. Il corridore della Bora Hansgrohe viene ripreso all'altezza dell'ultimo km e ci sono scatti continui per non perdere le posizioni. Ci sono anche Vendrame e Ulissi, ma sembra esserci una sfida a tre. Ewan, Girmay e van der Poel. L'australiano cade a terra a 50 metri dal traguardo, l'eritreo è in vantaggio ma viene sorpassato dal neerlandese proprio all'arrivo.

