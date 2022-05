Altra tappa interlocutoria per i superbig di questo Giro d’Italia: Simon Yates continua a controllare su Mauri Vansevenant, Wilco Kelderman, Joao Almeida e Pello Bilbao. Più indietro, calma piatta: i big conservano le energie in vista di un fine settimane molto scoppiettante tra la Diamante-Potenza, la Napoli-Napoli e la Isernia-Blockhaus in programma domenica 15 maggio.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.