La nona tappa Isernia-Blockhaus cambia tutti i connotati nei distacchi tra i big. Joao Almeida arriva un soffio dalla maglia rosa e prende lo scettro dalle mani di Guillaume Martin, al secondo posto sale Romain Bardet e sul gradino più basso del podio c’è Richard Carapaz. Promosso anche Jai Hindley, che vince in volata, così come Landa, Pozzovivo, Buchmann, Valverde e Nibali. Un disastro invece la prestazione di Simon Yates , che prende una scoppola memorabile. Bocciato anche Giulio Ciccone.

