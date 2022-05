quando uno straordinario Biniam Girmay riesce ad avere la meglio su Van Der Poel a Jesi, vincendo la tappa. Girmay viene trasportato in ospedale per degli accertamenti e, nella giornata di mercoledì 18 maggio, il ciclista diffonde un messaggio in cui spiega le sue impressioni e, soprattutto, fa capire come l'occhio a distanza di ore sia ancora gonfio e, quindi, il messaggio diffuso da Biniam Girmay: Incredibile quanto successo nella giornata di martedì 17 maggio, vincendo la tappa. La commozione e la soddisfazione sono enormi , peccato che l'inconveniente è sempre dietro l'angolo e, durante i festeggiamenti, un tappo di una bottiglia di spumante colpisce duramente il ciclista eritreo dritto in un occhio. Inizialmente, l'accaduto viene preso quasi con ilarità ma poco dopo ci si accorge di quanto fosse seria la situazione:e, nella giornata di mercoledì 18 maggio, il ciclista diffonde un messaggio in cui spiega le sue impressioni e, soprattutto, fa capire come l'occhio a distanza di ore sia ancora gonfio e, quindi, sceglie di ritirarsi dal Giro d'Italia. Di seguito,

"Ringrazio tutti, soprattutto il mio staff, per quello che è successo ieri. E' una cosa da non crederci, sono molto contento e motivato per quello che è accaduto all'inizio e durante la gara: c'era una bella atmosfera, anche di rispetto e di aiuto tra noi ciclisti. Le 'congratulazioni' non sono solo per me ma per tutto il Team, poi c'è stato l'inconveniente del tappo di bottiglia e sono parecchio dispiaciuto. Oggi il mio occhio è ancora gonfio e devo lasciare la gara, in questi giorni riposerò guardando alle prossime sfide".

Il suo post su Instagram

"Ciao a tutti, sto bene, voglio ringraziare tutti per i messaggi e il supporto. Mi dispiace perdere il resto del Giro. Non vedevo l'ora di correre di nuovo con i miei compagni di squadra e lottare con i migliori corridori per la vittoria e per la maglia ciclamino. Ma devo fermarmi e devo recuperare e devo riposare un paio di giorni. Ci vediamo presto"

