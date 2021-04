Il cannibale Primoz Roglic non è mai stanco di vincere: questo l'esito della cronometro d'apertura del Giro dei Paesi Baschi 2021 che lo ha visto trionfare per 2" su un più che positivo Brandon McNulty. Non benissimo Pogacar, che prova a partire per ultimo ma paga 28" al traguardo, concludendo con lo stesso crono di Adam Yates. 3" più lento Schachmann, con Keldermann che chiude a 36" di ritardo dallo sloveno.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 17'17" 2. Brandon McNulty +2" 3. Jonas Vingegaard +18" 4. Tobias Foss +24" 5. Tadej Pogacar +28" 6. Adam Yates +28" 7. Patrick Bevin +28" 8. Ide Schelling +29" 9. Alex Aramburu +30" 10. Maximilian Schachmann +31"

Rivincita Roglic: battuto Pogacar nella crono di Bilbao

ROGLIC FA SUBITO IL VUOTO, SCHACHMANN RESISTE

Alcuni capitani scelgono di partire nella prima metà di corsa, cercando di sfruttare il vento meno intenso. Roglic stampa un 17'17" stellare, spingendo sin dai primi metri e guadagnando 31" su Schachmann, 38" su Fuglsang e oltre 1' su Bauke Mollema. Tra gli ultimi a partire sono invece Richard Carapaz e lo spagnolo Enric Mas, che chiudono entrambi distratti da Roglic, rispettivamente a 45" e a 1'17".

IMPRESSIONA MCNULTY, POGACAR NON DELUDE

Nel finale l'attesa è tutta per il giovane Tadej Pogacar, nell'eterno duello con il connazionale Roglic. A sorprendere è però è Brandon McNulty, che chiude secondo a 2" da Roglic, dopo che Adam Yates aveva stampato un buon 17'45". La prova di Pogacar è comunque positiva, con il talento del Team UAE Emirates che non riesce a battere Roglic ma chiude comunque in Top 5, con un crono identico a quello di Yates, pagando dunque 28" di ritardo.

