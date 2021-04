Roglic questa volta non si è dovuto misurare con la classica ultima giornata da brivido, come capitato l'anno scorso al Tour e alla Vuelta, o ancora Jumbo Visma, ma con una squadra di giovani di talento. Anche per capire chi portarsi dietro al Tour come gregario: Vingegaard sarà sicuramente uno di questi ( questa volta non si è dovuto misurare con la classica ultima giornata da brivido, come capitato l'anno scorso al Tour e alla Vuelta, o ancora alla Parigi-Nizza in questo 2021 . Lui stesso ha sottolineato di non aver avuto la sfortuna dell'ultimo giorno e di essersi invece goduto l'ultima tappa in terra basca. Roglic che a questo Giro dei Paesi Baschi, comunque, non si era presentato con la solita corazzata, ma con una squadra di giovani di talento. Anche per capire chi portarsi dietro al Tour come gregario: Vingegaard sarà sicuramente uno di questi ( 2° nella generale ).

Roglic mai visto così: pugnetto d'intesa con Gaudu

"Il Giro dei Paesi Baschi mi piace molto"

Sono molto onorato di aver vinto la classifica generale. Per fortuna questa volta ci è stata risparmiata la sfortuna. È stata una giornata dura, ma ne è valsa la pena. Siamo andati fortissimo sin dalla partenza. La tappa misurava appena 100 km e poco più, per questo abbiamo premuto subito sull’acceleratore. Alla fine, per me, è andato tutto per il verso giusto e per questo sono veramente contento. Il Giro dei Paesi Baschi è una corsa che mi piace veramente tantissimo perché il tracciato è durissimo. Mi sono divertito sin dal primo giorno

Roglic: "Ho fatto il kamikaze. Vingegaard sono fiero di te"

Team giovane ma di talento

Sono orgoglioso del team di talento con cui abbiamo corso questa settimana. Ero qua con un team veramente giovane, ma sono stati tutti bravissimi e ce la siamo spassata. Il secondo posto di Jonas Vingegaard in classifica generale è una bella ricompensa per la sua ottima prestazione

