Arrivano finalmente buone notizie per. Il neerlandese era finito oltre il guardrail nella tappa di Mallabia, al Giro dei Paesi Baschi, lo scorso 8 aprile e, dopo fratture multiple alle vertebre, alla clavicola e alla scapola,. Anche per subire un'operazione di innesto di stent nell'arteria carotide. Da allora non avevamo più ricevuto notizie riguardo lo stato di salute del corridore dellama, come pubblicato dal portale, il classe 1996 si è risvegliato lo scorso martedì 19 aprile e ha già cominciato il processo di riabilitazione. In seguito, anche la stessa Jumbo Visma ha emesso un comunicato sulle condizioni di Vader.