Sam Welsford! È l'australiano del Team DSM il vincitore della quinta tappa al Giro di Turchia. Al termine di una giornata piuttosto tranquilla, il classe 1996 mette la ciliegina sulla torta al lavoro della sua squadra e regola tutti quanti nella volata sul traguardo di Ayvalık. Secondo posto per Jasper Philipsen, beffato proprio negli ultimi metri, terzo De Kleijn. Da segnalare una bruttissima caduta ai -500 metri, che ha praticamente spezzato in due il gruppo. Sepulveda conserva la maglia di leader. Ritirato Nairo Quintana

La zampata di Welsford! Sua la quinta tappa, rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- S. WELSFORD (Dsm) 4h13'49" 2- J. PHILIPSEN (Alpecin) s.t. 3- A. DE KLEIJN (Human Powered Health) s.t. 4- R. ZABEL (Israel) s.t. 5- I. EINHORN (Israel) s.t. 6- D. MCLAY (Arkea) s.t. 7- C. EWAN (Lotto) s.t. 8- C. BOL (Dsm) s.t. 9- S. MODOLO (Bardiani) s.t. 10- A . PERON (Novo Nordisk) s.t.

La cronaca

Il gruppo è rimasto compatto per gran parte della tappa, con i corridori della Alpecin-Fenix a dettare il ritmo. Nei primi 60 chilometri della corsa, in cui i corridori hanno affrontato i due GPM previsti dal percorso (entrambi di terza categoria), tre corridori hanno tentato la fuga: il belga Michiel Stockman (Saris Rouvy Sauerland Team) e i due padroni di casa Feritcan Samli (Spor Toto Cycling Team) e Onur Balkan (Sakarya BB Pro Team).

In seguito, in occasione dello sprint intermedio (al chilometro 117.4), Onur Balkan è stato ripreso dal gruppo, mentre Samli si è aggiudicato il traguardo parziale, seguito da Stockman e dall’australiano Patrick Bevin (Israel). A circa 50 chilometri dal traguardo, cinque corridori hanno intrapreso la propria azione d’attacco e di fuga nei confronti del gruppo, che nel frattempo aveva ripreso i fuggitivi: i due gemelli belgi Michiel e Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland Team), i due uomini della Sakarya BB Pro Team, il turco Batuhan Ozgur e l’azero Elchin Asadov e, infine, il tedesco Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix).

L’azione di Abram Stockman, una volta superato il Treasure of Turkey Sprint, si è interrotta, finendo sostanzialmente risucchiato dal gruppo a 30″ di ritardo dai quattro corridori in testa. A nove chilometri dal traguardo, Ballerstedt e Ozgur hanno staccato gli altri due fuggitivi, proprio mentre il gruppo inizia a farsi pericolosamente sotto (con un distacco di circa 14″). Il turco della Sakarya BB Pro Team ha successivamente mollato la presa a 4 km dal traguardo, lasciando solo in testa Maurice Ballerstadt.

Sam Welsford ha sferrato l’attacco decisivo. , terzo l’olandese Arvid De Kleijn (Human Powered Health). Da segnalare una bruttissima caduta che ha coinvolto molti corridori durante la volata finale, a circa 700 metri dal traguardo; ad avere la peggio sono stati lo spagnolo Aritz Bagues (Caja Rural – Seguros RGA), il norvegese Syver Waersted (Uno-X Pro Cycling Team) e l’azzurro Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix). Negli ultimi due chilometri anche il tedesco della Alpecin-Fenix è stato ripreso dal gruppo, dando il via all’atteso (e pronosticato, percorso alla mano) finale in volata, in cuiha sferrato l’attacco decisivo. Secondo posto per il belga della Alpecin-Fenix Jasper Philipsen (Human Powered Health). Da segnalare una bruttissima caduta che ha coinvolto molti corridori durante la volata finale, a circa 700 metri dal traguardo; ad avere la peggio sono stati lo spagnolo Aritz Bagues (Caja Rural – Seguros RGA), il norvegese Syver Waersted (Uno-X Pro Cycling Team) e l’azzurro Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix).

Tappa tranquilla, Welsford trova la prima gioia stagionale: gli highlights

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1- E. SEPÚLVEDA (Androni Giocattoli) 19h18'47" 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

