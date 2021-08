Niccolò Bonifazio. Chissà che non possa rientrare nella squadra azzurra in vista dei Mondiali di settembre, che si correranno proprio da queste parti. Percorso comunque un po' diverso Wijnpers (5,8%), Sint-Antoniusberg (6,8%) e Keizersberg (3,7%) da ripetere 12 volte ciascuno. Brave le squadre dei velocisti a tenere controllata la corsa, con la fuga che non ha fatto paura. Al momento del dunque si sono scatenate poi le ruote veloci, con Bonifazio che ha battuto un Bouhanni comunque competitivo, con il corridore della TotalEnergies che ha fatto invece bis, dopo aver vinto questa corsa anche nel 2019 (nel 2020 non è stata disputata). Solo 7° il grande favorito Tim Merlier, A Leuven vince sempre. Chissà che non possa rientrare nella squadra azzurra in vista dei Mondiali di settembre, che si correranno proprio da queste parti. Percorso comunque un po' diverso da quello che vedremo al Mondiale , ma comunque molto duro con un circuito che comprendeva tre muri:(5,8%),(6,8%) e(3,7%) daciascuno. Brave le squadre dei velocisti a tenere controllata la corsa, con la fuga che non ha fatto paura. Al momento del dunque si sono scatenate poi le ruote veloci, conche ha battuto uncomunque competitivo, con il corridore della TotalEnergies che ha fatto invece bis, dopo aver vinto questa corsa anche nel 2019 (nel 2020 non è stata disputata). Solo 7° il grande favorito non portato alla Vuelta dove avrebbe potuto conquistare il record di vittorie di almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione. Comincia così l'avvicinamento del corridore dell'Alpecin Fenix in vista degli Europei del Trentino. Un campanello dall'allarme per il vincitore delle tappe di Novara e Pontivy?

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Niccolò Bonifazio 4h27'29'' 2. Nacer Bouhanni st 3. Gianni Vermeersch st 4. Tom Devriendt st 5. Arne Marit st 6. Bram Welten st 7. Tim Merlier st 8. Tom Paquot st 9. Jens Reynders st 10. Cédric Beullens st

Cronaca

Per vedere la fuga di giornata servono 40 km di corsa. Diversi i tentativi bloccati dal gruppo, poi riescono ad evadere Peyskens (Bingoal Pauwels), Reynders (Vlaanderen-Baloise), Paulus (SEG Racing Academy) e Bouwmans (Metec-Solarwatt). I quattro riescono a prendere quasi 5 minuti di vantaggio sul gruppo, ma dai -90 in poi il vantaggio comincia a scendere in maniera minacciosa.

Il gruppo torna compatto a 12 km dal traguardo con le squadre dei velocisti a chiudere in vista della volata. Sprint lunghissimo perché Bouhanni e Bonifazio partono da lontanissimo, manovra comunque efficace che fa fuori un Tim Merlier un po' sulle gambe. Alla fine a spuntarla è il corridore della TotalEnergies che batte Bouhanni e centra la prima vittoria stagionale. Vermeersch è 3°, Merlier solo 7°. Tra i 10 anche Reynders che era andato in fuga, ripreso, ma è rimasto in gruppo per la volata finale.

