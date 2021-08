Roglic che va a caccia del tris dopo aver vinto Roberto Heras. Anche Bernal punta alla tripletta, ma quella della Tripla Corona visto che manca solo la Vuelta da conquistare per il colombiano che ha già vinto il Tour e il Giro d'Italia (Fabio Aru, Damiano Caruso e, soprattutto, su Giulio Ciccone che sarà il capitano della Trek Segafredo. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i corridori che parteciperanno a questa Vuelta, con le loro ambizioni e i dorsali ufficiali. Si parte! Con la cronometro di Burgos parte la Vuelta n° 76, conche va a caccia del tris dopo aver vinto le edizioni del 2019 e del 2020 . Un tris consecutivo non capita dal 2005, con la tripletta di. Anchepunta alla tripletta, ma quella dellavisto che manca solo la Vuelta da conquistare per il colombiano che ha già vinto il Tour e il Giro d'Italia ( proprio quest'anno ). Sono 15 i corridori italiani, tra questi puntiamo ae, soprattutto, suche sarà il capitano della Trek Segafredo. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i corridori che parteciperanno a questa Vuelta, con le loro ambizioni e i dorsali ufficiali.

Jumbo Visma

1 Primoz ROGLIC

2 Koen BOUWMAN

3 Robert GESINK

4 Lennard HOFSTEDE

5 Steven KRUIJSWIJK

6 Sepp KUSS

7 Sam OOMEN

8 Nathan VAN HOOYDONCK

La squadra olandese arriva con i suoi assi per ambire al successo finale. Primoz Roglic, dopo la delusione del Tour, proverà a conquistare la sua terza Vuelta consecutiva, cosa riuscita l'ultima volta a Roberto Heras nel 2005. Potrà contare su uomini validi come Kuss, Kruijswijk, Oomen e Gesink per fare il ritmo sulle montagne. Sepp Kuss prima alternativa nel caso in cui lo sloveno non dovesse essere performante.

AG2R Citroën

11 Geoffrey BOUCHARD

12 Lilian CALMEJANE

13 Clément CHAMPOUSSIN

14 Mikaël CHEREL

15 Stan DEWULF

16 Nicolas PRODHOMME

17 Damien TOUZÉ

18 Clément VENTURINI

Occhi puntati su Bouchard, vincitore della classifica scalatori al Giro d'Italia. Avrà lo stesso obiettivo alla Vuelta per tentare la doppietta Giro+Vuelta nello stesso anno (classifica che aveva già vinto alla Vuelta 2019). Nuova chance per Champoussin, giovane scalatore francese che si mette alla prova per capire se un giorno sarà uomo da top 10.

Alpecin Fenix

21 Jay VINE

22 Tobias BAYER

23 Floris DE TIER

24 Alexander KRIEGER

25 Sacha MODOLO

26 Jasper PHILIPSEN

27 Edward PLANCKAERT

28 Scott THWAITES

van der Poel che a fine agosto sarà impegnato Philipsen lanciato da Modolo, per le salite Vine e Bayer. La professional belga non avrà a disposizione la stellache a fine agosto sarà impegnato nei Mondiali di Mountain Bike in Val Gardena . Non ci sarà però neanche Merlier che quindi non riuscirà a fare il record di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri dopo i successi a Novara (al Giro d'Italia) e a Pontivy (al Tour de France). Per le volate ci saràlanciato da, per le salite Vine e Bayer.

Astana PremierTech

31 Aleksandr VLASOV

32 Alex ARANBURU

33 Omar FRAILE

34 Gorka IZAGIRRE

35 Ion IZAGIRRE

36 Yuriy NATAROV

37 Óscar RODRÍGUEZ

38 Luis León SÁNCHEZ

La squadra kazaka arriva alla Vuelta per giocarsi la vittoria in classifica con Alexander Vlasov: il russo ha sfiorato il podio al Giro, ma ha dimostrato grande solidità in salita. I fratelli Izagirre, Fraile e Luis León Sánchez avranno il compito di mantenerlo protetto in gruppo. Per le volate, invece, ci sarà il solito Aranburu.

Bahrain Victorious

41 Mikel LANDA

42 Yukiya ARASHIRO

43 Damiano CARUSO

44 Jack HAIG

45 Gino MÄDER

46 Mark PADUN

47 Wout POELS

48 Jan TRATNIK

Mikel Landa su questa Vuelta. Al suo fianco ci sarà Poels, secondo nella classifica della maglia a pois all'ultimo Tour. Verrà aiutato anche da Mäder, Jack Haig e Tratnik. Occhio c'è anche un certo Mark Padun che all'ultimo Giro del Delfinato sembrava andasse più forte di Pogacar. E poi, il nostro Damiano Caruso che, in assenza di Landa, ha comunque tenuto alto il nome della squadra Lo sfortunato ritiro al Giro ha spostato interamente le attenzioni disu questa Vuelta. Al suo fianco ci sarà Poels, secondo nella classifica della maglia a pois all'ultimo Tour. Verrà aiutato anche da Mäder, Jack Haig e Tratnik. Occhio c'è anche un certoche all'ultimo Giro del Delfinato sembrava andasse più forte di Pogacar. E poi, il nostroche, in assenza di Landa, ha comunque tenuto alto il nome della squadra con uno storico 2° posto al Giro

Bora Hansgrohe

51 Felix GROßSCHARTNER

52 Cesare BENEDETTI

53 Patrick GAMPER

54 Martin LAAS

55 Jordi MEEUS

56 Anton PALZER

57 Maximilian SCHACHMANN

58 Ben ZWIEHOFF

2 vittorie alla Parigi-Nizza fanno di Schachmann uomo da Classiche più che da Classifiche, ma il tedesco cercherà i successi di tappa con frequenza. C'è Meeus per le volate e poi l'incognita Anton Palzer, passato professionista a 28 anni. Prima cosa faceva? Sci alpinismo, ma dopo aver fatto le gran fondo, è diventato corridore. Con Roglic è andata bene...

Burgos

61 Dani NAVARRO

62 Jetse BOL

63 Óscar CABEDO

64 Carlos CANAL

65 Ángel MADRAZO

66 Ander OKAMIKA

67 Diego RUBIO

68 Pelayo SÁNCHEZ

La Professional spagnola è tra le invitate alla corsa di casa. Ángel Madrazo ha vinto la tappa all'Observatorio Astrofísico de Javalambre nel 2019 e ci riproverà ancora. Dani Navarro, ex gregario di Contador, provò a mettersi in proprio ma senza successi nei Grandi Giri. Proverà almeno a conquistare una tappa.

Caja Rural

71 Jonathan LASTRA

72 Jon ABERASTURI

73 Julen AMEZQUETA

74 Aritz BAGÜES

75 Jefferson Alveiro CEPEDA

76 Álvaro CUADROS

77 Oier LAZKANO

78 Sergio Román MARTÍN

La Caja Rural è la seconda professional del gruppo e proverà a farsi valere in volata con Aberasturi che ha già vinto al Giro di Slovenia in questa stagione. Jonathan Lastra sarà l'uomo forte in salita.

Cofidis

81 Guillaume MARTIN

82 Piet ALLEGAERT

83 Fernando BARCELÓ

84 Eddy FINÉ

85 Jesús HERRADA

86 José HERRADA

87 Emmanuel MORIN

88 Rémy ROCHAS

I francesi hanno lavorato per un buon piazzamento nella generale al Tour con Guillaume Martin (8°) che sarà presente anche alla Vuelta per cercare qualcosa di più. Jesús Herrada può essere una mina vagante, lui che ha già vinto nella corsa di casa.

Deceuninck Quick Step

91 Fabio JAKOBSEN

92 Andrea BAGIOLI

93 Josef CERNY

94 James KNOX

95 Florian SÉNÉCHAL

96 Zdenek STYBAR

97 Bert VAN LERBERGHE

98 Mauri VANSEVENANT

Il Wolfpack arriva senza pressioni a questa Vuelta e imposta una squadra in funzione di Jakobsen che vuole ritornare sui suoi livelli dopo il tremendo incidente al Giro di Polonia 2020. Da non sottovalutare anche Sénéchal, secondo alla Gent-Wevelgem dello scorso anno. Knox e Vansevenant saranno attaccanti per le tappe di montagna, e poi occhio al nostro Andrea Bagioli, anche lui a caccia di vittorie. È stato uno dei pochi a battere Roglic nel 2020.

Education Nippo

101 Hugh CARTHY

102 Jonathan CAICEDO

103 Diego Andrés CAMARGO

104 Simon CARR

105 Lawson CRADDOCK

106 Jens KEUKELEIRE

107 Magnus CORT NIELSEN

108 Tom SCULLY

Niente Vuelta per Rigoberto Uran che sperava di riscattarsi dopo il 10° posto del Tour de France. Si va tutti per Hugh Carthy, già 3° alla Vuelta dello scorso anno (con tanto di vittoria di tappa sull'Angliru). Al suo fianco, in salita, Caicedo, Carr e Craddock. Cort Nielsen e Keukeleire lavoreranno per le volate.

Euskaltel Euskadi

111 Mikel BIZKARRA

112 Xabier Mikel AZPARREN

113 Joan BOU

114 Mikel ITURRIA

115 Juan José LOBATO

116 Gotzon MARTÍN

117 Luis Ángel MATÉ

118 Antonio Jesús SOTO

La professional basca si affida al capitano Luis Ángel Maté per ottenere qualche risultato di prestigio. Ad inizio carriera aveva provato a fare classifica ma senza troppo successo, in questa stagione si è fatto notare con un 6° posto al Volta a la Comunitat Valenciana.

Groupama-FDJ

121 Arnaud DÉMARE

122 Kevin GENIETS

123 Jacopo GUARNIERI

124 Olivier LE GAC

125 Tobias LUDVIGSSON

126 Rudy MOLARD

127 Anthony ROUX

128 Ramon SINKELDAM

Démare partecipa alla Vuelta per la prima volta per arrotondare le sue statistiche nei Grandi Giri: 5 vittoire di tappa al Giro e 2 al Tour per il conquistatore della Sanremo 2016. La Groupama-FDJ sarà come al solito al suo servizio per l'assalto alle volate, con Ludvigsson, Sinkeldam e Guarnieri elementi del suo treno. Geniets uomo forte per le fughe.

Ineos Grenadiers

131 Egan BERNAL

132 Richard CARAPAZ

133 Jhonatan NARVÁEZ

134 Thomas PIDCOCK

135 Salvatore PUCCIO

136 Pavel SIVAKOV

137 Dylan VAN BAARLE

138 Adam YATES

Una squadra, almeno sulla carta, esagerata. La Ineos si concentra sulle montagne e porta una squadra di corridori che presi singolarmente potrebbero essere capitani in qualsiasi altro team: Pidcock (campione olimpico di MTB), Adam Yates (un quarto posto al Tour), Bernal (vincitore al Tour e al Giro), Carapaz (campione olimpico) e Sivakov (vincitore di un Tour of the Alps). Il capitano sarà Bernal, ma in caso di necessità il piano b non sarà difficile da trovare. Grande escluso però Daniel Martínez a causa della sua condizione fisica.

Intermarché-Wanty Gobert

141 Louis MEINTJES

142 Christian Odd EIKING

143 Jan HIRT

144 Wesley KREDER

145 Riccardo MINALI

146 Simone PETILLI

147 Rein TAARAMÄE

148 Kévin VAN MELSEN

Meintjes punterà l'ennesima classifica dopo essere entrato nella top 15 al Tour, Hirt e Taaramäe valide alternative per cercare le vittorie di tappa da "attaccanti". Anche due italiani in corsa, ci sono Simone Petilli per le fughe e Riccardo Minali per le volate.

Israel Start-Up Nation

151 Sep VANMARCKE

152 Sebastian BERWICK

153 Alexander CATAFORD

154 Davide CIMOLAI

155 Itamar EINHORN

156 Guy NIV

157 James PICCOLI

158 Mads WÜRTZ SCHMIDT

Doveva esserci Chris Froome, alla prima occasione per misurarsi in una classifica da leader, ma la Israel ha deciso per una formazione più volta alla caccia di tappe. Così sarà per Vanmarcke, Würtz Schmidt e Cimolai. Einhorn interessante prospetto per le volate, Berwick per le tappe di montagna.

Lotto Soudal

161 Andreas KRON

162 Steff CRAS

163 Frederik FRISON

164 Matthew HOLMES

165 Sylvain MONIQUET

166 Maxim VAN GILS

167 Harm VANHOUCKE

168 Florian VERMEERSCH

Niente da fare per Caleb Ewan che non riesce a recuperare per tempo dopo l'infortunio alla terza tappa del Tour de France. Senza lo sprinter australiano, la Lotto Soudal cambia totalmente strategia puntando più sulle fughe importanti con Vanhoucke e Holmes. Ci sarà comunque Kron a fare le volate.

Movistar

171 Enric MAS

172 Imanol ERVITI

173 Johan JACOBS

174 Miguel Ángel LÓPEZ

175 Nelson OLIVEIRA

176 José Joaquín ROJAS

177 Alejandro VALVERDE

178 Carlos VERONA

Miguel Ángel López è reduce da un Tour de France da comparsa, passato all'ombra di Enric Mas. Alla Vuelta, López, ha già un terzo posto in bacheca e insieme al veterano Valverde tenterà di movimentare la corsa. Chi farà davvero classifica? Si potrà puntare ad un obiettivo importante?

BikeExchange

181 Michael MATTHEWS

182 Lucas HAMILTON

183 Damien HOWSON

184 Luka MEZGEC

185 Mikel NIEVE

186 Nick SCHULTZ

187 Robert STANNARD

188 Andrey ZEITS

Si punta alle volate con Matthews che ha conteso a Mark Cavendish la maglia verde del Tour fino all'ultima tappa. Lucas Hamilton sarà l'uomo per le classifica, con l'australiano promosso dopo la defezione di Chaves. La BikeExchange lo ha depennato dopo la firma del colombiano con l'Education Nippo.

DSM

191 Romain BARDET

192 Thymen ARENSMAN

193 Alberto DAINESE

194 Nico DENZ

195 Chad HAGA

196 Chris HAMILTON

197 Michael STORER

198 Martijn TUSVELD

La DSM schiera un team in supporto di Bardet che vuole migliorare il 7° posto dell'ultimo Giro d'Italia. Il francese è uno degli outsider più accreditati per il podio. Non c'è Hindley in appoggio, ha appena firmato per un'altra squadra ed è stato quindi escluso per la Vuelta... Al suo fianco di Bardet ci saranno però Storer e Chris Hamilton che proveranno a spingerlo in salita.

Qhubeka NextHash

201 Fabio ARU

202 Sander ARMÉE

203 Connor BROWN

204 Dimitri CLAEYS

205 Sergio HENAO

206 Reinardt JANSE VAN RENSBURG

207 Bert-Jan LINDEMAN

208 Dylan SUNDERLAND

Vecchi ricordi per Fabio Aru che esplose alla Vuelta 2014 (poi vinta nel 2015) dove colse due successi di tappa. Un'incognita il corridore sardo che non conclude un Grande Giro dal 2019. Niente da fare per Domenico Pozzovivo che si è fratturato il ginocchio alla Vuelta a Burgos, corsa di avvicinamento proprio alla Vuelta, sostituito da Sergio Henao.

Trek Segafredo

211 Giulio CICCONE

212 Gianluca BRAMBILLA

213 Kenny ELISSONDE

214 Alex KIRSCH

215 Juan Pedro LÓPEZ

216 Antonio NIBALI

217 Kiel REIJNEN

218 Quinn SIMMONS

La punta è sicuramente Giulio Ciccone che sarà di fronte alla prima vera chanche di un podio in un Grande Giro. Al suo fianco Brambilla, Elissonde, Simmons e Juan Pedro López.

UAE Emirates

221 David DE LA CRUZ

222 Joe DOMBROWSKI

223 Ryan GIBBONS

224 Rafal MAJKA

225 Juan Sebastián MOLANO

226 Rui OLIVEIRA

227 Jan POLANC

228 Matteo TRENTIN

Il team arriva dalla vittoria del Tour de France con Pogacar e porta in Spagna uno degli uomini decisivi di quel successo: Majka. Ci sarà anche Matteo Trentin che cercherà di replicare il poker di vittorie del 2017, anche se la concorrenza sugli sprint è notevole, a partire dal suo compagno di squadra Molano. Il vero obiettivo dell'atleta di Borgo Valsugana sarà quello di preparare il Mondiale di Leuven dove potrà essere uno dei favoriti. E Pogacar? Lo sloveno era esausto dopo l'intensa stagione e ha deciso di rinviare a data da destinarsi il tentativo di doppietta Tour+Vuelta. Per la classifica dovrebbe provarci lo spagnolo de la Cruz.

