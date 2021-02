Un nome su tutti, quello di Mathieu van der Poel. Per l’olandese prima corsa su strada e prima vittoria all’UAE Tour, nella prima tappa, in volata. Poi il caos per la positività di un membro dello staff della sua Alpecin-Fenix che lo ha costretto ad abbandonare gli Emirati Arabi e tornare in Europa, giusto in tempo per tornare in gara domenica. Ha più schemi di gara per poter sbaragliare la concorrenza: può dominare in uno sprint di gruppo e lanciarsi all’attacco sia in solitaria che in un drappello per poi regolare tutti. Sarà quasi impossibile metterlo in crisi. Ci proveranno però i rivali, che non mancano. Da tenere d’occhio sicuramente l’ex campione del mondo Mads Pedersen che, senza maglia iridata, cercherà fortune: nel 2020 chiuse al meglio con il successo alla Gand-Wevelgem, dimostrando una certa affinità con il Belgio. Uomo adattissimo a questo genere di corse è Alexander Kristoff: passano gli anni ma il norvegese è sempre al top. Il corridore della UAE Emirates ha chiuso la scorsa stagione con la terza piazza al Fiandre e vuole ovviamente tornare alla vittoria in una corsa nella quale è salito per ben tre volte sul podio. Nomi da seguire in caso di volata sono sicuramente quelli di Arnaud Démare (FDJ), resistente, quando al top, anche sugli strappi, e John Degenkolb (Lotto Soudal). E poi il solito spauracchio Deceuninck- Quick Step: il vincitore uscente Kasper Asgreen e Yves Lampaert, giusto per citarne due. Occhi puntati anche su Greg Van Avermaet e Oliver Naesen (Ag2R), Soren Kragh Andersen e Tiesj Benoot (DSM).