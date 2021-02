L'Italia torna grande. In questa stagione Ganna ne ha già vinte tre, lo stesso numero di vittorie di Davide Ballerini che dopo la doppietta al Tour de la Provence, si va a prendere una delle Classiche del pavé, la Omloop Het Nieuwsblad. E lo fa praticamente per distacco, non lasciando neanche le briciole ad avversari come Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Trentin, Moscon, Kristoff e tanti altri. E lo fa da capitano, con tutta la Deceuninck Quick Step a lavorare al suo servizio, compreso un certo Julian Alaphilippe che, da campione del mondo, va a fare la lepre con un attacco atto a stancare gli avversari, prima di mettersi ulteriormente a disposizione nel finale. Un gran lavoro, che paga. Sia per la Deceuninck sia in ottica Nazionale, con un Ballerini che si candida di diritto ad essere uno dei capitani dell'Italia per le prossime stagioni.