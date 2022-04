Liegi-Bastogne-Liegi

Alaphilippe. Bellissimo gesto di Romain Bardet che, nonostante non si fosse fatto niente - per sua fortuna - nella Si è immolato per. Bellissimo gesto diche, nonostante non si fosse fatto niente - per sua fortuna - nella maxi caduta di gruppo che c'è stata ai -60, invece di ripartire ha cercato di aiutare Alaphilippe. Ok avversario, ma mai in queste condizioni, soprattutto quando Bardet ha scoperto che il connazionale era rimasto intrappolato tra la bicicletta e l'albero dopo la caduta . Il corridore della DSM si è fermato ad attendere i soccorsi e poi è stato costretto anche lui al ritiro perché la corsa ormai era andata ( poi vinta da Evenepoel ). Ha confessato di essere stato anche lui sotto shock dopo aver visto la scena.

Cosa è successo?

Ad

È stato un incubo. Tom Pidcock e un corridore della TotalEnergies sono caduti davanti a me sulla destra e sono finito anche io verso destra, ma stavo bene. Mi sono guardato attorno e ho visto Julian Alaphilippe 5 o 6 metri più in basso ed era sotto shock perché era in una brutta situazione. Nessuno veniva e aveva davvero bisogno di aiuto. Era una vera emergenza, non si poteva muovere e respirava a fatica

Alaphilippe non riusciva a parlare bene, anch'io ero sotto shock

Era cosciente, ma non riusciva a parlare bene. Spero davvero che stia bene. Sono arrivati il meccanico e poi il dottore, ma la strada era completamente bloccata. C’erano molti corridori coinvolti che si trovavano in una brutta situazione. Nessuno lo aveva visto, anche perché dalla strada non era semplice vederlo. Era davvero in una brutta situazione. Anch'io ero sotto shock

