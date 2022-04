Liegi-Bastogne-Liegi

La prima Monumento non si scorda mai.aveva vinto già la Clásica San Sebastián , ma non si può paragonare alla, la più antica delle Classiche. Dopo le polemiche di questo inverno, perché la Quick Step Alpha Vinyl non vinceva, dopo le polemiche rivolte allo stesso Evenepoel che correva senza un grande senso tattico . La giornata, poi, non era partita benissimo con la caduta che aveva messo fuorigioco Alaphilippe , ma Evenepoel ha sfruttato - per così dire - lo spazio libero e se n'è andato sulla. Non era l'ultima salita, gli altri (forse) l'hanno un po' sottovalutato, e nessuno però ha avuto le gambe per andarlo a riprendere sulla. Qualche fiammata di Teuns, di Vlasov, di Enric Mas, ma nessuno è andato via deciso per agguantare il folletto belga che si è messo in modalità cronometro andando a conquistare una vittoria che può ora cambiare la sua carriera. Finisce, invece, la carriera nelle Classiche di primavera per. L'altro belga, era stato l'ultimo a vincere qui , è stato omaggiato da tutto il pubblico di casa, così come Valverde che però aveva qualche chance in più per lasciare il segno. Il murciano ha fatto lavorare Enric Mas, senza mai partire (del resto si chiama l'attendista), ma in questa maniera ha perso l'occasione di eguagliare il record di. Valverde resta a 4 Liegi vinte, 5 per il grande Eddy.