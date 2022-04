Liegi-Bastogne-Liegi è stata Julian Alaphilippe. Il campione del mondo è rimasto coinvolto nella maxi-caduta avvenuta a circa 60 chilometri dalla conclusione ed è stato uno dei corridori ad avere la peggio. Il francese è finito nel fossato a bordo strada e ha subito fatto preoccupare per le sue condizioni, come dimostra anche la reazione di Romain Bardet subito dopo il capitombolo. Laè stata la gara del trionfo di Remco Evenepoel , che a 22 anni ha messo in bacheca la prima Monumento della sua carriera. Ma la cronaca della Doyenne numero 108 racconta anche di fatti meno felici e che hanno come sfortunato protagonista un compagno del belga alla Quick Step:. Il campione del mondo è rimasto coinvoltoed è stato uno dei corridori ad avere la peggio. Il francese è finito nel fossato a bordo strada e ha subito fatto preoccupare per le sue condizioni, come dimostra anche

Alaphilippe finisce contro l'albero: Bardet corre ad aiutarlo

Ad

LouLou è stato costretto al ritiro e portato via in ambulanza, cosciente e dolorante alla schiena secondo quando riportavano le prime fonti. In serata, invece, è arrivato il primo bollettino medico: frattura della scapola e di due costole e un emopneumotorace (versamento di sangue nel cavo pleurico che ha portato al collasso del polmone). Questo il commento della sua squadra: "Le sue condizioni sono stabili, ma necessita di essere ricoverato in ospedale per rimanere sotto osservazione".

Liegi-Bastogne-Liegi La van Vleuten le mette tutte in fila a 39 anni: italiane fuori dal podio 2 ORE FA

Brutta botta per Alaphilippe, vince Evenepoel, van Aert sul podio: gli highlights

Liegi-Bastogne-Liegi L'ordine d'arrivo: Evenepoel brucia tutti, van Aert sul podio, Ulissi 22° 3 ORE FA