Liegi-Bastogne-Liegi

Ci aspettavamo il duello, ma il primo è finito in un fossato quando mancavano ancora 60 km . Il secondo ha atteso, facendo lavorare Enric Mas, ma nel frattempo è partitoche si è lasciato tutti alle spalle, andando a vincere la sua prima Classica Monumento della carriera . Una bel successo per il belga che ha scacciato via le tante polemiche e critiche di questo inizio di stagione , per lui e per la Quick Step. Podio tutto belga vista la presenza di. Il migliore degli italiani è inveceche ha chiuso al 22° posto.