Daniel Martínez che ha vinto in volata la Roglic e Evenepoel. Il grande sconfitto di questa settimana è proprio lo sloveno ma, in realtà, si è scoperto che aveva un problema al ginocchio che Non ci siamo dimenticati del Giro dei Paesi Baschi e torniamo a parlarne ora dopo l'intensa Amstel Gold Race vissuta domenica . In terra basca abbiamo visto il successo diche ha vinto in volata la tappa di Zamudio ed è stato il più regolare nelle frazioni successive di Mallabia e Arrate, battendo così la concorrenza di. Il grande sconfitto di questa settimana è proprio lo sloveno ma, in realtà, si è scoperto che aveva un problema al ginocchio che potrebbe lasciarlo fuori dalle Classiche delle Ardenne . E poi c'è Evenepoel che aveva strappato la maglia a Roglic prima della tappa regina, ma è scivolato su ogni salita nella tappa successiva. È davvero pronto per vincere un Grande Giro?

Daniel Martínez pronto per fare il capitano al Tour

Partiamo dal vincitore: Daniel Martínez. Intanto, il colombiano ha vinto la concorrenza interna della Ineos Grenadiers che a questo Giro dei Paesi Baschi si presentava con Geoghegan Hart, vincitore del Giro d'Italia 2020, Geraint Thomas, vincitore del Tour de France 2018 e Adam Yates. E già questo è qualcosa di importante. Poi ha sempre pedalato con i big in questa settimana. Ha attaccato, ha risposto, è sempre stato sul pezzo. Lui che aveva già vinto una corsa a tappe, il Giro del Delfinato 2020, anche se in quella edizione si erano ritirati Bernal e Roglic. Detto questo, però, il colombiano sembra ormai pronto per fare a tutti gli effetti il capitano in un Grande Giro. Bernal non ci sarà al Tour, Carapaz vuole fare il Giro, e l'ex Education First avrà quindi la sua grande occasione nel mese di luglio.

Evenepoel non può buttare tutte queste energie

E poi c'è Evenepoel che ha dimostrato di correre ad alti livelli, ma manca ancora qualcosa. Intanto ha dovuto fare senza squadra: certo, hanno provato ad aiutarlo il 38enne Devenyns, il campione del mondo Alaphilippe e Vansevenant, ma si sa che la Quick Step non è mai stata una vera squadra da corsa a tappe. Evenepoel, però, ne aveva vinte 8 nella sua giovane carriera e conquistare il Giro dei Paesi Baschi (contro Roglic, Vingegaard, Uran, Yates ecc) sarebbe stato uno step in più. Lui, in realtà, ha battuto tutti questi, ma è rimasto dietro nei confronti di Martínez, Izagirre e Vlasov. Momenti di corsa, ma ad ogni salita Evenepoel perdeva qualcosa. E, soprattutto, perdeva le staffe con troppa facilità. Ma se Pello Bilbao è davanti, come fai a chiedere a Mäder di tirare nel tuo gruppo? Si arrabbiava, si innervosiva e perdeva energie preziose che avrebbe potuto spendere nel finale. In diverse tappe, infatti, è stato il suo atteggiamento a non pagare. Dovrà cambiare il suo modo di correre per sognare di vincere un Grande Giro. Per adesso lo rimandiamo a settembre, quando si testerà alla Vuelta.

Vlasov pronto per un Grande Giro

Chi si è rilanciato è stato invece Vlasov. Il corridore russo ha completato un ottimo inizio di stagione tra la vittoria della classifica generale alla Settimana Valenciana, il 4° posto all'UAE Tour e il podio al Giro dei Paesi Baschi. Roba di secondi e poteva anche essere 2°. Poco male, il suo approccio alla Bora Hansgrohe è stato buono e può guardare con ottimismo alla stagione dei Grandi Giri. L'anno scorso aveva fatto 4° al Giro d'Italia, per poi scomparire alla Vuelta. Quest'anno ci sarà l'occasione al Tour e si candida ad un ottimo piazzamento.

E se Roglic facesse il gregario?

Lo abbiamo detto. È il vero sconfitto di questa settimana ma, in realtà, ha patito un problema al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori da Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi che erano due suoi grandi obiettivi. Ma, tornando allo specifico, Roglic - ormai arresosi per il discorso maglia gialla - ha cercato di spendersi per Vingegaard come gregario. In quel ruolo non è andato male, considerando lo sparpaglio prodotto sul Krabelin, la salita più dura di quella edizione. Lì ha staccato Evenepoel, Yates e altri corridori che poi sono rientrati solo in un secondo momento. Tutto per favorire la scrematura del gruppo in funzione di Vingegaard. Insomma, quando si mette lui in testa a tirare potranno esserci danni per tutti. Pensando al Tour, se fosse Vingegaard il capitano e Roglic il gregario? Qualcuno potrebbe pensare ad uno spreco, ma lo sloveno potrebbe anche assumere quel ruolo nel caso dovesse uscire di classifica.

Enric Mas non può cadere ogni volta che c'è la tappa regina

Ancora una volta un buco nell'acqua per Enric Mas. È uno dei corridori più talentuosi del gruppo ma - come successo alla Tirreno-Adriatico - anche questa volta è caduto proprio nella tappa regina, quando si faceva la differenza per la classifica generale. Difficile trovare delle cause a questa problematica ma, a lungo andare, si dice che le frequenti cadute non siano più riconducibili a sfortune o beffe, ma ad un modo poco lucido di stare in bici. Aveva mostrato di poter fare male in salita, ma ancora una volta si è arreso alla discesa. Urge subito modificare qualcosa per provare a fare il definitivo salto di qualità.

