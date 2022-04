Tadej Pogacar non prenderà il via alla Liegi-Bastogne-Liegi di domani. Al suo posto correrà Brandon McNulty. A motivare la decisione, senza entrare troppo nei dettagli di una situazione delicata, è stato lo stesso corridore che ha parlato di giorni duri e decisione triste. Alla base della scelta ci sarebbe un A meno di 24 ore dall'inizio della gara il Team UAE ha comunicato chenon prenderà il via alla Liegi-Bastogne-Liegi di domani. Al suo posto correrà Brandon McNulty. A motivare la decisione, senza entrare troppo nei dettagli di una situazione delicata, è stato lo stesso corridore che ha parlato di giorni duri e decisione triste. Alla base della scelta ci sarebbe un lutto in famiglia , la scomparsa della della madre della sua fidanzata, Urska Zygart, corridore del Team UAE femminile. I due sarebbero ancora in Slovenia.

Il messaggio di Pogacar

“Purtroppo domani non sarò alla partenza della Liegi-Bastogne-Liegi. Ho vissuto dei giorni tristi ma voglio ringraziare tutti per la comprensione. Il mio grazie speciale va soprattutto al Team UAE Emirates, a Mauro Giannetti e al presidente Matar per il loro supporto in questa situazione”.

Il corridore della UAE Emirates era partito verso il suo Paese natale subito dopo la Freccia-Vallone di mercoledì , gara chiusa al dodicesimo posto, per stare vicino alla fidanzata e ciclista Urška Zigart, che sta vivendo il lutto per la scomparsa della mamma avvenuta nelle scorse ore. Inizialmente la presenza del re degli ultimi due Tour de France, e uno dei grandi favoriti di quest’ultima classica della stagione, non sembrava in discussione ma dopo l’annullamento della conferenza stampa in programma ieri e della ricognizione ha deciso, insieme alla squadra, di saltare questo appuntamento che perde uno dei protagonisti più attesi.

