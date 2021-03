La corsa più bella del ciclismo mondiale si vince anche così, a fari spenti, dietro le quinte del palco dei tre tenori: marcando gli scatti degli attesissimi Alaphilippe, van Aert e van der Poel; anticipando la volata dei velocisti. scattando negli ultimi duemila metri di Sanremo, facendo all-in in fondo alla discesa del Poggio per alzare le braccia al traguardo di via Roma: Jasper Stuyven vince la 112a edizione della Classicissima giocando d’azzardo: classe 1992, corridore belga della Trek-Segafredo, nato nel Brabante fiammingo e da oggi fra i maestri delle Monumento.

Corridore Tempo 1. Jasper Stuyven 6h38'06" 2. Caleb Ewan s.t. 3. Wout van Aert s.t. 4. Peter Sagan s.t. 5. Mathieu van der Poel s.t. 6. Michael Matthews s.t. 7. Alex Aranburu s.t. 8. Sonny Colbrelli s.t. 9. Soeren Kragh-Andersen s.t. 10. Anthony Turgis s.t.

Milano - Sanremo Bouhanni cade e s'infuria con il compagno di squadra 2 ORE FA

Stuyven brucia i big e vince la Milano-Sanremo: riguarda il finale

Milano - Sanremo La fuga della Sanremo con Conci, Peron, Tagliani e Tonelli 4 ORE FA