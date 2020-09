Terminato il Tour de France, non c’è un attimo di respiro per gli appassionati di ciclismo, che potranno subito concentrarsi sui Mondiali 2020, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa dei problemi legati alla pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su Imola. Una grande notizia per l’Italia, che ospiterà nuovamente i Mondiali dopo l’edizione di Firenze del 2013.