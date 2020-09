A sorpresa, ai Mondiali di Imola, mancherà proprio il Campione del Mondo. Mads Pedersen, infatti, non sarà al via il 27 settembre dopo aver declinato la convocazione del proprio ct perché “distrutto” dalla partecipazione all'ultimo Tour de France. C'è da dire che Pedersen si è messo in mostra spesso durante la tre settimane francese, sia come velocista della Trek Segafredo sia come uomo prezioso di Richie Porte.