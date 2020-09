A questo punto il capitano dei Tulipani sarà Tom Dumoulin che ai Mondiali di Innsbruck 2018 andò molto vicino a medaglia, perdendo però la volata con Valverde, Bardet e Woods. Non sarà un Mondiale come quello di Innsbruck o come quello di Aigle-Martigny (cancellato quello svizzero per le normative anticovid) e Dumoulin potrebbe davvero sognare il podio dovesse ritrovare una buona condizione.