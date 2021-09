Mixed Relay a trazione tedesca. È questo il responso della prova contro il tempo di 44.5km divisi tra uomini e donne. In quel di Brugge, Belgio, dove si sta svolgendo il campionato del mondo, Brennauer, Klein, Kroeger, Arndt, Walscheid e Tony Martin (all’ultima gara in carriera) hanno alzato il ritmo delle loro pedalate e si sono presi la medaglia d’oro. Grazie ad una seconda parte letteralmente favolosa, i teutonici sono riusciti a distanziare sia l’Olanda che l’Italia, fresca del titolo europeo conquistato a Trento.

Ganna, Sobrero e Affini fanno paura: 22km ai 55km/h

La differenza, dopo una prima parte dominata dal team azzurro (Ganna, Affini e Sobrero hanno percorso i 22.2km alla velocità media di 55.5 km/h),l’hanno fatta le donne (Brennauer, Klein, Kroeger),che hanno rifilato ben 37 secondi all’Italia dopo averne accusati 19 di ritardo al passaggio maschile. Il grosso rammarico, però, è quello del team olandese: in ritardissimo all’intertempo maschile (+42" dall’Italia), van Vleuten, Markus e van Dijk sono arrivate a soli 12" dalla Germania. Hanno recuperato 30 secondi a Klein-Kroegere-Brennauer e oltre un minuto a Cecchini, Cavalli e Longo Borghini. Quarto posto amaro per la Svizzera, che ha perso il podio per 5 centesimi di secondo. Kung, Bisseger e una splendida Marlen Reusser, argento nella crono individuale dietro a van Dijk, non sono bastati.

Mondiali Regalo d'addio per Tony Martin: Germania d'oro nella mixed relay 15 MINUTI FA

Tutto sommato, al termine della giornata, possiamo dire che il bronzo è un risultato estremamente positivo per l’Italia. Dal punto di vista maschile non è altro che una conferma - Affini, Sobrero e Ganna sono tre interpreti favolosi della prova contro il tempo – mentre sul lato femminile, dove sapevamo di aver qualcosa in meno rispetto ad Olanda, Germania e forse anche Svizzera, abbiamo visto, per l'ennesima volta, di che pasta sono fatte queste tre ragazze. E se Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini le conosciamo da un pezzo, quest’ennesima medaglia di Marta Cavalli ci conferma d'aver trovato un altro talento purissimo (classe 1998).

L'Italia si prende un altro podio: bronzo nella Mixed Relay

Mondiali L'Italia si prende un altro podio: bronzo nella Mixed Relay 32 MINUTI FA