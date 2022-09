Jai Hindley è risultato positivo al COVID-19 a pochi giorni dell’inizio dei Mondiali di Wollongong. L’australiano potrebbe non prendere parte alla manifestazione iridata che torna in Oceania dopo oltre dieci anni d’assenza (Geelong 2010) Il corridore della Bora–Hansgrohe ha concluso da pochi giorni la Vuelta a España, competizione che ha seguito di qualche mese il successo al Giro d’Italia. Il 26enne è ancora in Europa e potrebbe non raggiungere in tempo la location scelta per la competizione in linea che si svolgerà il prossimo 25 settembre.

Il Dottor Kevyn Hernandez ha rilasciato ai media ai microfoni della Federazione Ciclistica d’Australia: "Siamo in costante contatto con Jai e con il suo staff. Al momento è quasi completamente asintomatico, ma viene costantemente tenuto sotto controllo". Lo specialista ha concluso dicendo: "Prenderemo una decisione sulla sua partecipazione al Mondiale nei prossimi giorni. In questo momento speriamo che Jai sia in grado di partire nella giornata di lunedì. Dovrebbe riuscire a raggiungere la squadra poco prima della gara".

Ad

Mondiali Calendario, risultati, programma e medagliere dei Mondiali in Australia 9 ORE FA

Inno, sorrisi e spumante: Hindley si gode la premiazione

Mondiali C'è anche un atleta del Vaticano al Mondiale: è l'olandese Schuurhuis UN GIORNO FA