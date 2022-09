Filippo Ganna non è riuscito a brillare nella cronometro individuale dei Mondiali 2022 di ciclismo. Il piemontese si era presentato a Wollongong (Australia) per andare a caccia del terzo titolo iridato consecutivo, ma il Campione del Mondo non ha tenuto il passo a cui ci ha abituato lungo i 34 km di un percorso che riservava diverse insidie e si è dovuto accontentare del settimo posto. Un risultato non in linea con le aspettative della vigilia per l’alfiere della Ineos-Grenadiers, che il prossimo 8 ottobre andrà a caccia del Record dell’Ora.

Filippo Ganna è apparso decisamente sconsolato nelle dichiarazioni rilasciate attraverso i canali federali: “Si viene dall’altra parte del mondo non per indossare una maglia e un numero, ma si era venuti con degli obiettivi. Oggi le gambe non erano quelle dei giorni migliori, già quando mi ero svegliato non trovavo un ottimo feeling al contrario degli altri giorni dove invece tenevo valori che facevano sperare. C’è un po’ delusione, ma la gara è gara: se vincevo erano tutti felici, a quanto pare perché ho fatto un settimo posto ho fatto il flop dell’anno. Mi spiace soprattutto per famiglia e amici che si sono alzati presto per guardare la mia prova“.

