Stanno arrivando le ultime convocazioni per i Mondiali in Australia ( ecco la startlist ) che cominceranno con le due prove a cronometro del 18 settembre. Occhi puntati, però, sulla prova élite uomini che si disputerà il 25 settembre prossimo . Oltre ai vari van Aert, van der Poel, Alaphilippe, Pogacar e compagnia, gareggerà anche un atleta della Città del Vaticano. Per la prima volta nella storia. Si tratta di, 40enne, corridore di nazionalità neerlandese ma che ha ottenuto la cittadinanza del Vaticano grazie alla moglie. Chiara Porro, ambasciatrice australiana presso la Santa Sede.