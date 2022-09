Matteo Sobrero come riserve. Gli otto atleti in gara, dunque, saranno: Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Andrea Bagioli, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Samuele Battistella, Nicola Conci, Lorenzo Rota. I Mondiali di ciclismo su strada di Wollongong hanno girato la boa e si apprestano a vivere la loro seconda parte, quella dedicata alle prove in linea. Si comincia venerdì con le gare junior e Under 23 maschili ed è tempo, dunque, di conoscere i nomi delle formazioni titolari. Per quanto riguarda la gara Elite uomini (domenica 25 settembre), il CT Bennati ha scelto il campione italiano Filippo Zana e l'ex tricolore a cronometrocome riserve. Gli otto atleti in gara, dunque, saranno:

Queste le parole di Bennati sulle scelte: "Premesso che entrambi si devono a tutti gli effetti considerare ancora nel mondiale, visto che mancano due giorni e che tutto può ancora accadere, Matteo ha già corso due gare, mentre Filippo ha caratteristiche tecniche, tra tutti i presenti, meno adatte per questo tipo di percorso. Zana è giovane e con grandi qualità: sono certo che in futuro avrà la sua occasione ad un mondiale. Affini è dall’inizio dell’anno che lavora per i capitani della sua squadra. Ha l’esperienza e la capacità per svolgere un lavoro fondamentale soprattutto nei primi 200 chilometri di gara. La squadra lavorerà per mettere nelle migliori condizioni Bettiol, Bagioli e Trentin. Non partiamo come la squadra da battere e questo potrebbe essere un vantaggio".

I titolari dell'Italia in tutte le gare

Junior maschile (venerdì 23 settembre alle 2.15*): Dario Igor Belletta, Simone Gualdi, Federico Savino, Matteo Scalco, Giovanni Zordan.

Under 23 maschile (venerdì 23 settembre alle 7*): Nicolò Buratti, Davide De Pretto, Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Nicolò Parisini.

Junior femminile (sabato 24 settembre alle 2*): Eleonora Ciabocco, Francesca Pellegrini, Gaia Segato, Alice Toniolli, Federica Venturelli.

Elite femminile (sabato 24 settembre, dalle 6.25*): Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini (U23), Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Silvia Zanardi (U23).

Elite maschile (domenica 25 settembre, dalle 4.15*): Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Andrea Bagioli, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Samuele Battistella, Nicola Conci, Lorenzo Rota.

*ora italiana

