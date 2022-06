Ma quale fastidio all'anca e diventa la prima donna a raggiungere la cima della dell'iconica montagna francese in una gara di ciclismo. L'azzurra della FDJ Nouvelle Aquitaniecon 41 secondi di vantaggio sulla tedesca Clara Coppenburg e quasi un minuto sulla compagna di squadra transalpina Evita Muzic. Il modo migliore per la 24enne lombarda di farsi trovare pronta in occasione del Giro Donne , in scena dal 30 giugno al 10 luglio.

, "scoperta" per la prima volta dagli uomini nel 1951 e resa celebre per le imprese su queste strade durante il Tour de France. L'ultima volta di un italiano giunto per primo al Mont Ventoux fu l'epica vittoria di tappa di Pantani nell'edizione 2000 della Grande Boucle. Ventidue anni dopo, a succedere il Pirata in questa speciale lista è la giovane scalatrice azzurra, un'emozione non da poco. Il percorso dellafemminile prevedeva 100 km con partenza da Sault e scalata finale sotto il sole cocente a quota 1912 metri. Partita tra le favorite, nelle rampe più dure Marta Cavalli ha staccato le rivali e se n'è andata in solitaria verso il successo. Per la classe 1998 di Cremona si tratta della, tutte di un certo peso dopo aver alzato le braccia al cielo ad aprile alla Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone , non proprio due corse come tante altre. E anche stavolta Marta "la combina grossa", scrivendo la storia su una pietra miliare del ciclismo rosa, prima e finora unica donna nell'albo di una delle salite più famose e amate nel mondo.