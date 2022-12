Le forze dell'ordine, dopo due giorni intensi d'indagine, hanno rintracciato il camionista responsabile di aver travolto e ucciso il ciclista azzurro, vincitore di 64 titoli nel corso della sua straordinaria carriera. Il possibile responsabile dell'investimento era alla guida di un mezzo pesante di colore rosso, con targa tedesca, e ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. L'uomo, un cinquantenne, sarebbe già in terra tedesca: per lui è scattata la denuncia ma non l'arresto, poichè l'ordinamento tedesco non prevede il reato di omicidio stradale. Passi in avanti significativi nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Davide Rebellin , vincitore di 64 titoli nel corso della sua straordinaria carriera. Il possibile responsabile dell'investimento era alla guida di un mezzo pesante di colore rosso, con targa tedesca, e ha proseguito la marcia senza prestare soccorso.: per lui è, poichè l'ordinamento tedesco non prevede il reato di omicidio stradale.

La bicicletta di Davide Rebellin, distrutta a seguito del tragico incidente Credit Foto Imago

A giocare un ruolo determinante le telecamere presenti nell'area: alcune, in particolare, mostrano un autoarticolato rosso sostare nell'area di parcheggio del ristorante "La Padana" di Montebello per poi ripartire in un lasso di tempo che, secondo gli investigatori, coincide con quello dell'investimento. Proprio questo collegamento diretto ha convinto gli organi preposti a far scattare i controlli di rito. Le forze dell'ordine italiane avrebbero chiesto aiuto all'Interpol per addentrarsi ulteriormente nelle indagini, visto che l'uomo avrebbe appunto già lasciato il nostro Paese (probabilmente tramite l'Autobrennero). Si è mossa intanto anche la Procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale. Anche per questo, le esequie di Davide Rebellin non potranno svolgersi fino a concessione del nullaosta da parte delle autorità (che arriverà presumibilmente la prossima settimana).

