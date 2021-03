Una prova stratosferica, con un rapporto lungo accompagnato da una frequenza di pedalata impressionante: questa la ricetta del belga Wout Van Aert per trionfare nella cronometro conclusiva della Tirreno-Adriatico davanti a due specialisti come Stefan Kung e Filippo Ganna, in una giornata leggermente sotto ai suoi standard mostruosi. Chiude quarto Tadej Pogacar, che trionfa nella classifica generale.

Wout van Aert vince la cronometro della 7a tappa della Tirreno-Adriatico 2020-21 Credit Foto Getty Images

L'ORDINE D'ARRIVO

Corridore Tempo 1. Wout Van Aert 11' 06" 2. Stefan Kung +6" 3. Filippo Ganna +11" 4. Tadej Pogacar +12" 5. Benjamin Thomas +16" 6. Alberto Bettiol +18" 7. Joao Almeida +24" 8. Kasper Asgreen +26" 9. Michael Hepburn +27" 10 Tobias Ludvigsson +28"

KUNG IMPRESSIONA, GANNA SI DEVE ARRENDERE

Con un crono spaziale di 11'12" lo svizzero Stefan Kung, campione europeo in carica a cronometro, vola subito in testa alla classifica. Non può nulla Filippo Ganna, che termina a 4" dall'elvetico, con una prova di 35" più lenta rispetto a quella registrata qui un anno fa che gli impedisce di trovare il nono successo consecutivo nelle prove contro il tempo.

PARTONO I BIG, ALMEIDA BEFFA WELLENS

Atteso tra gli specialisti di giornata, il portoghese si piazza al quinto posto provvisorio della classifica, recuperando 17" a Tim Wellens e riuscendo a scavalcarlo in classifica generale. Nulla da fare invece per Egan Bernal, che nonostante una prova decisamente deludente di Mikel Landa, non riesce a scalzarlo dal podio finale con un crono non certo esaltante da 12'01".

PARTONO GLI ULTIMI DUE E SI SCATENA LO SHOW

Attesi dalla vigilia, Van Aert e Pogacar infiammano anche quest'ultima tappa, con il belga che passa con 1" di ritardo da Kung al primo intermedio, rimontando con una pedalato irresistibile nella seconda parte di prova e chiudendo con un impressionante 11'06" finale. Chiude quarto invece Tadej Pogacar, anche lui con una prestazione di assoluto livello, terminando la sua prova ad 1" di distanza da Filippo Ganna.

