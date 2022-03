Tirreno-Adriatico propone un'altra frazione che potrebbe concludersi con un arrivo in volata. Si va da Murlo a Terni e dalla Toscana si sbarca in Umbria, per un percorso di 170 chilometri. È previsto un solo GPM e nonostante un profilo abbastanza mosso per buona parte della gara, il finale si presenta piuttosto semplice. Dopo il successo di Tim Merlier nella seconda tappa con arrivo a Sovicille, lapropone un'altra frazione che potrebbe concludersi con un arrivo in volata. Si vae dalla Toscana si sbarca in Umbria, per un percorso di 170 chilometri. È previsto un solo GPM e nonostante un profilo abbastanza mosso per buona parte della gara, il finale si presenta piuttosto semplice.

Il percorso

Dopo il tratto di trasferimento tra Murlo e Buonconvento, nella prima parte i corridori affronteranno la salite di La Foce (5,4 km al 4,4%, max. 10%), unico GPM di giornata. Da lì seguiranno un settore ondulato ma semplice, per poi salire ancora dolcemente verso Ficulle. Dopo Orvieto, il percorso torna mosso sia altimetricamente che planimetricamente. Passata Amelia, dove è posto il traguardo volante, si affronta una lunga discesa per entrare nella piana di Narni e Terni per gli ultimi quindici chilometri quasi esclusivamente in pianura. Strade larghe e rettilinee, senza eccessive difficoltà, portano al traguardo nel centro di Terni in Corso del Popolo. Gli ultimi tre chilometri sono su strade agevoli, a volte con spartitraffico centrale, intervallate da rotatorie di grande diametro. Dopo l’ultimo chilometro c'è un'ampia curva verso sinistra in piano con passaggio dall’asfalto al porfido all’ingresso del rettilineo di arrivo di 350 metri.

I favoriti

Salvo imprevisti, clamorose azioni da lontano o fagianate nel finale, il rebus della terza tappa si dovrebbe risolvere con una grande volata di gruppo. E allora ecco che il lotto dei favoriti si presenta molto ampio come per la seconda tappa. A partire dai grandi delusi dell'arrivo di Sovicille: Caleb Ewan, Mark Cavendish ed Elia Viviani. Dopo il ritorno al successo però, l'uomo principale da battere potrebbe essere proprio Tim Merlier. Olav Kooij e Kaden Groves hanno ben impressionato, salendo sul podio. Anche Peter Sagan è stato protagonista, lanciando lo sprint finale. Proverà a salire di colpi anche Pascal Ackermann, mentre in casa Italia le carte sono molte dopo il buon "risultato di squadra" nella seconda frazione: da Simone Consonni a Giacomo Nizzolo, da Andrea Vendrame a Matteo Moschetti. Davide Ballerini e Jacopo Guarnieri, invece, potrebbero dover sottostare a ordini di scuderia (per il secondo, leggasi Arnaud Demare).

