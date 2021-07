Peter Sagan ha osservato qualche giorno di riposo per riprendersi dal dolore al ginocchio. Ulteriori visite hanno evidenziato una borsite al ginocchio destro derivante da un'infezione, il tutto causato da quella famosa caduta con Caleb Ewan nella Tokyo ( Dopo il ritiro dal Tour prima della partenza della 12a tappa, poi vinta dal compagno di squadra Politt ha osservato qualche giorno di riposo per riprendersi dal dolore al ginocchio. Ulteriori visite hanno evidenziato unaderivante da un'infezione, il tutto causato da quella famosa caduta connella tappa di Pontivy . In giornata, Peter Sagan si è sottoposto ad intervento chirurgico a Montecarlo per rimuovere la borsite al ginocchio nella speranza così di essere presente a 24 luglio ) per la prova olimpica.

Le parole di Sagan

Prima di tutto vorrei ringraziare la direzione della Bora Hansgrohe, i medici del team, e in particolare il nostro primario, Christopher Edler, per il loro supporto dopo il mio incidente alla terza tappa. Sono molto grato per tutti i messaggi di saluto che ho ricevuto dai miei compagni di squadra, amici e fan di tutto il mondo. La corona ha colpito il mio ginocchio ed è entrata nella pelle sopra la rotula, lasciando una ferita profonda. Abbiamo pulito la ferita il più possibile per prevenire l'infezione a causa dello sporco dell'olio della catena. Tuttavia, dopo alcuni giorni, si è sviluppata un'infiammazione alla borsa sopra la rotula e, purtroppo, ho dovuto abbandonare il Tour. Il personale medico della clinica IM2S di Monaco ha eseguito un intervento chirurgico eccellente con così poco preavviso e li ringrazio per la loro grande collaborazione con il personale medico del mio team. Mi sento già molto meglio e finora tutto sembra a posto

Secondo i medici, Sagan potrebbe tornare in bici in due giorni per cominciare un allenamento blando e capire le condizioni del ginocchio e la sua risposta dopo l'intervento. La prova olimpica è fissato per il 24 luglio, un po' poco per preparare la gara di Tokyo ma Sagan spera di esserci per essere presente alla sua terza Olimpiade in carriera.

