L'Inno del Ecuador risuona forte e chiaro sotto il cielo giapponese. Il merito è tutto di Richard Carapaz, nuovo campione olimpico nella prova in linea di ciclismo su strada dopo una gara sfiancante, torrida, indimenticabile. Il corridore della Ineos può godersi le ultime centinaia di metri al Fuji International Speedway: nessuno degli ingobbiti inseguitori alle sue spalle può più riprenderlo. Non quel satanasso di Wout Van Aert, che per metà gara rincorre con forze sconosciute ai normodotati chiunque provi ad attaccarlo. Non l'altro favoritissimo della vigilia, Tadej Pogacar, contro cui il belga vince al fotofinish la medaglia d'argento. Bronzo allo sloveno, che alla fine sorride ancora: l'ennesimo alloro in una bacheca che a 22 anni mette già i brividi. A seguire tutti gli altri, ma senza l'Italia. Il nostro miglior cavallo, Alberto Bettiol, viene fermato dai crampi nel finale, mentre si giocava ancora una medaglia.

L'ordine d'arrivo

1. R. CARAPAZ Ecuador 6h05'26'' 2. W. AERT Belgio +1'07'' 3. T. POGACAR Slovenia st 4. B. MOLLEMA Paesi Bassi st 5. M. WOODS Canada st 6. B. MCNULTY Stati Uniti st 7. D. GAUDU Francia st 8. R. URAN Colombia st 9. A. YATES Gran Bretagna st 10. M. SCHACHMANN Germania +1'21''

Duecentotrentaquattro chilometri (234), 4865 metri di dislivello e un caldo ai limiti del sopportabile: percorso e giornata non sono banali dalle parti del Monte Fuji. Nella festa di Paesi che sono le Olimpiadi non c'è un chilometro da perdere per chi vuole mettersi in mostra e pochi istanti dopo il via ufficiale prendono il largo questi otto corridori: Juraj Sagan (Slovacchia), Nicholas Dlamini (Sudafrica), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Elchin Asadov (Azerbaijan), Paul Daumont (Burkina Faso), Eduard Michael Grosu (Romania), Orluis Aular (Venezuela), Michael Kukrle (Repubblica Ceca). No certo nomi altisonanti, ma il gruppo se la prende davvero comoda e quando mancano 150 chilometri al traguardo insegue addirittura a 20 minuti.

