Dopo qualche giorno di permanenza in Francia, dove era sotto osservazione dello staff medico della FDJ, Marta Cavalli ha fatto finalmente il suo rientro in Italia dopo essere stata costretta a lasciare il Tour de France Femmes dopo due tappe. La capitana del team francese era stata vittima di un violentissimo scontro con Nicole Frain che l'aveva colpita a tutta velocità, nel finale della frazione di Provins. La Cavalli si era comunque messa in sella, senza però riuscire a concludere la tappa. Trasportata in ospedale, le è stato riscontrato un trauma cranico ma, fortunatamente, nessuna lesione o frattura nonostante il violentissimo colpo.

Le parole di Marta Cavalli

Mentre le mie super compagne di squadra stanno ancora correndo il Tour de France Femmes, oggi sono potuta rientrare a casa. Il nostro staff medico mi ha monitorata per alcune ore e oggi sono riuscita a volare. Sto bene, ma dovrò rispettare alcuni giorni di riposo totale, dopodiché valuteremo come procedere. Grazie a tutti per il supporto e la vicinanza, è davvero difficile rispondere a tutti, ma ho letto ogni messaggio. Grazie

Ora molto riposo per Marta Cavalli che deve pensare a recuperare in vista della seconda parte della stagione. Uno degli obiettivi della classe '98 sarà la partecipazione ai Mondiali di Wollongong, in Australia, che di disputeranno il prossimo 24 settembre.

Delcourt (ds Cavalli): "Ci siamo spaventati, ma Marta è tornata in alberto sana e salva"

