van Vleuten ha avuto qualcosa da ridere a fine giornata. Proprio lei che è arrivata 2a, quest'anno, alla Strade Bianche alle spalle della Kopecky. Alla van Vleuten piace il percorso di strade sterrate, ma solo se fanno parte di una Strade Bianche che è una corsa di un giorno. Hai una guasto meccanico? Una caduta? Questo non si riflette su una corsa di una settimana come può essere un Tour. L'opinione della van Vleuten coincide anche con il parere di altri esperti che si erano chiesti se tappe con pavé o sterrato - assolutamente spettacolari - avessero Tutto sommato, a parte Mavi Garcia investita dalla propria ammiraglia, tutte le big della classifica si sono salvate dopo la temibile tappa dello sterrato, poi vinta dalla Reusser . Per molti questa tappa avrebbe fatto più danni della Planche des Belles Filles, ma la classifica è rimasta immutata . Nonostante si siano salvate tutte (o quasi), laha avuto qualcosa da ridere a fine giornata. Proprio lei che è arrivata 2a, quest'anno, allaalle spalle della Kopecky. Alla van Vleuten piace il percorso di strade sterrate, ma solo se fanno parte di una Strade Bianche che è una corsa di un giorno. Hai una guasto meccanico? Una caduta? Questo non si riflette su una corsa di una settimana come può essere un Tour. L'opinione della van Vleuten coincide anche con il parere di altri esperti che si erano chiesti se tappe con pavé o sterrato - assolutamente spettacolari - avessero comunque un senso in una corsa a tappe . L'impatto della fortuna o sfortuna e troppo grande e si rischia di rovinare una corsa così.

Sono sollevata di essere sopravvissuta. Ho corso molto bene. Negli ultimi due giorni è stata una tortura e non sono ancora così vecchia, ma stavo correndo. Prima della fine dell’ultimo tratto di sterrato ho avuto una foratura. Fortunatamente Emma Norsgaard era proprio dietro di me, se non avessi avuto la sua bici… Ho dovuto inseguire, ieri non ci sarei riuscita, ma oggi ce l’ho fatta. [van Vleuten a NOS]

Percorso non da inserire in una corsa a tappe

Sinceramente, questo tipo di percorso non è adatto a una corsa a tappe. Bello per la vincitrice, ma non per le donne di classifica

E ma la Strade Bianche

La Strade Bianche mi piace come corsa di un giorno, non in una corsa a tappe

