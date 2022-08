Dopo il successo globale dell' Europeo di calcio , sono giunte ottime notizie anche dal Tour De France Femmes . Il pubblico ha risposto presente alla sfida lanciata dallo sport femminile. Quest’ultimo esce assai rinforzato, come una pratica ormai consolidata e capace di ritagliarsi un suo spazio di tutto rispetto nella quotidianità degli appassionati. L’apice è stato raggiunto domenica 31 luglio quando poche ore dopo la tappa conclusiva del Tour sono scese in campo Inghilterra e Germania per la finale di EuroWomen. La tv britannica e quella tedesca hanno registrato il record di pubblico per una partita di calcio femminile con 1 inglese su 3 sintonizzato e circa 17 milioni di telespettatori in Germania.

Ma torniamo al Tour de France Femmes. La Grande Boucle per le donne è stato un gradito ritorno. Non veniva organizzata dal 2009. Dal 24 al 31 luglio le migliori cicliste si sono sfidate sulle strade della Francia ed hanno terminato il loro percorso sullo sterrato de La Super Planche des Belles Filles. All’ultima tappa ha trionfato l’olandese Annemiek Van Vleuten, che ha così messo in cassaforte la maglia gialla e bissato il successo al Giro Donne. A seguire l’ultimo atto di questa corsa per la prima volta c’erano in diretta oltre 5 milioni di persone davanti alla tv, in tutto il mondo. Certamente un grande contributo è arrivato dai francesi, che erano circa 3,3 milioni domenica 31 e quasi 2,1 durante la settimana. Se si considerano invece tutte le persone che hanno almeno guardato un minuto di una delle tappe, il conteggio dice che quasi 1 francese su 3 si è gustato lo spettacolo del Tour de France Femmes. “La risposta del pubblico è stata impressionante”, ha ammesso Marion Rousse, la direttrice di corsa, che ha aggiunto: “Fra cent’anni il Tour femminile ci sarà ancora”.

Quest’anno tutte le gare World Tour sono andate in onda sui canali di Warner Bros. Discovery. La nostra Ilenia Lazzaro, che ha fatto coppia con Fabio Panchetti nella diretta del Tour De France Femmes, ha espresso la sua soddisfazione per la settimana della corsa a La Gazzetta dello Sport. La reazione del pubblico italiano, infatti, è arrivata immediata grazie all'interazione in diretta via social network con la cabina di commento; l’impressione della nostra Ilenia è che il Tour femminile sia piaciuto: “La svolta c’è stata il lunedì, il giorno della seconda tappa. E’ come se il pubblico rimasto senza il Tour maschile avesse cercato una consolazione nel Tour Femmes”. Ha poi aggiunto: "Volevano prolungare quel piacere, e hanno scoperto un mondo che non conoscevano, un mondo bellissimo. Durante il live eravamo sommersi di messaggi, di domande: mai successo con questa intensità. È un pubblico giovane: molto giovane quello del digital, mentre la fascia del lineare va dai 40 ai 55 anni in media”.

Ecco allora che non si può più parlare di sport di nicchia. Lo sport femminile è un business sul quale ora puntano anche le aziende. Il Tour de France Femmes è stato molto seguito anche sulle strade, presenti tante bambine e tanti bambini. Persino le cicliste che hanno partecipato sono rimaste impressionate. “E’ oltre qualsiasi immaginazione”, ha detto Marianne Vos. Al momento tutti gli organizzatori di corse femminile lavorano in perdita ma si tratta di un investimento sul futuro. E il presente sembra già abbastanza roseo, stando ai numeri dell’audience e dello share. Si possono persino fare delle modifiche alla corsa per renderla ancora più attraente, ad esempio con una cronometro o delle tappe sui Pirenei o sulle Alpi.

Risuona l'inno per la van Vleuten: sul podio con Vollering e Niewiadoma

