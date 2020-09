Primoz Roglic ha suonato il primo squillo in salita, mettendo in fila i propri avversari. Non ci sono stati distacchi, almeno tra i papabili per la classifica generale, ma lo sloveno ha voluto lanciare un messaggio. Da Gap si ripartirà alla volta di Privas, con una tappa molto meno impegnativa sotto l'aspetto altimetrico. Si può pensare anche ad una volata, anche se non sarà come le altre...

Il percorso della quinta tappa

Prima parte di gara tortuosa con diversi sali e scendi, ma l'arrivo di Privas è destinato ai velocisti. Prima del finale concitante, però, due Gran Premi della Montagna di 4a categoria ad appensantire un po' le gambe degli sprinter: Col de Serre Colon (4,1 km al 3,7%) e Côte de Saint-Vincent-de-Barrès (2,7 km al 4,2%). Chi avrà ancora le forze per il finale?

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:20 con orario d'arrivo previsto tra le 17:20 alle 17:45.

I favoriti della quinta tappa

Dopo le fatiche del primo arrivo in salita, la strada della quinta tappa è sicuramente più 'morbida'. Possibile un arrivo in volata considerando che i due GPM posti sul percorso della quinta frazione sono di 4a categoria, ma occhio alle pendenze degli ultimi km verso Privas. La strada sale leggermente e quindi corridori come Sagan, Schachmann (se sarà in condizione per poter farlo), Trentin o Colbrelli potranno essere più esplosivi del solito. Sagan, inoltre, sembra essersi “riposato” durante l'ultima tappa, attivandosi per lo sprint del traguardo volante solo per una pura formalità e non con l'intento di prendere il bottino pieno. Poi se Caleb Ewan avrà le stesse gambe di Sisteron ci sarà poco da fare per tutti...

Un altro nome che ci viene in mente per l'arrivo di Privas, sarebbe sicuramente quello di Wout van Aert. Adattatissimo ad un finale del genere. Peccato che il belga sia totalmente assorto dal ruolo di gregario per Roglic, tanto che van Aert (che in stagione ha vinto Strade Bianche e Milano-Sanremo) ha fatto lui l'andatura - per tutto il gruppo maglia gialla - in salita, sull'Orcières-Merlette. Pazzesco. Forse avrà una giornata libera, ma solo quella di Parigi quando verrà proclamato il vincitore del Tour de France.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

