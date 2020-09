Ai tempi c'erano Bradley Wiggins, Fabian Cancellara e Tony Martin. Ora, quando si parla di crono, ci vengono in mente Primoz Roglic e Tom Dumoulin. I due corridori della Jumbo Visma, non a caso, sono segnalati come i grandi favoriti della crono di La Planche des Belles Filles che deciderà il Tour de France. Roglic deve difendersi da Pogacar (anche se la maglia gialla vuole semplicemente vincere la prova contro il tempo), Dumoulin vuole rimontare un paio di posizioni dopo essere finito 9° nella generale.

Due professionisti ed esperti come loro, nelle prove contro il tempo, adotteranno ovviamente i ritrovati tecnologici più recenti per massimizzare la prestazione. La Jumbo Visma, comunque, è una squadra che non lascia nulla a caso, neanche a crono, considerando che nel team ci sono altri due specialisti come van Aert e Tony Martin. Ecco che sono arrivati apposta per gli elementi della Jumbo dei manubri speciali fatti apposta per la crono.

Tutti i trucchi per guadagnare tempo in una cronometro

L'azienda Fsa ha portato in dotazione dei manubri con nuove estensioni Vision Metron Tfe Pro dal peso di 128 grammi. Queste estensioni rendono ancora più aerodinamica la posizione del corridore in bici, trovando un guadagno dell'8% di velocità. In soldoni, per una cronometro di 40 km si guadagnerebbero 9,4 secondi. E la crono di La Planche des Belles Filles sarà di 36,2 km...

Poi ci sarà il gioco del cambio di bici dopo 30 km. Qui ci sono diverse correnti di pensiero, tra chi preferisce farsi tutta la crono - compreso il tratto in salita - con la bici da cronometro (come Dumoulin), chi propenderà per il cambio di bici all'attacco dell'ascesa (come Roglic). Proprio i due ebbero un approccio diverso ai Mondiali di Bergen nel 2017, in cui ebbe però ragione Dumoulin che vinse la maglia iridata. Ma, essendo l'ultimo a partire, lo stesso Roglic avrà tanti riferimenti per decidere il meglio in corsa.

