Tour de France

Poche chiacchiere. Serve andare forte a crono e serve avere doti importanti in salita. Ecco perché il podio della cronoscalata di La Planche des Belles Filles potrebbe avere un podio tutto griffato dalla Jumbo Visma: 1° Roglic, 2° Dumoulin, 3° van Aert. Pogacar comunque ci proverà perché in fondo, non si sa mai, soprattutto dopo aver battuto Roglic nei campionati nazionali a crono. Si attende una super prova di Richie Porte che vuole, invece, scavalcare in classifica Miguel Ángel López.