Il campione del mondo Julian Alaphilippe non prenderà parte al Giro del Delfinato che parte domenica da Issoire (30 maggio - 6 giugno). La Deceuninck-Quick Step sarà guidata da Kasper Asgreen, vincitore del Giro delle Fiandre e dell'E3 Classic in primavera, e da Fabio Jakobsen, alla terza gara stagionale. Ci sarà anche il francese Florian Sénéchal, splendido protagonista in primavera.

Il campione del mondo non sarà l'unico assente al via. In particolare, hanno rinunciato anche Primoz Roglic e In particolare, hanno rinunciato anche Primoz Roglic e Tadej Pogacar . Il primo ha deciso di prendersi una pausa dopo la Liegi-Bastogne-Liegi, privilegiando la preparazione in altura, quanto al vincitore dell'ultimo Tour de France, ha preferito partecipare al Tour di Slovenia (9-13 giugno).

