Dopo aver stravinto all'UAE Tour e alla Tirreno-Adriatico,ha trovato la prima sconfitta stagionale patendo contro il connazionale Roglic al Giro dei Paesi Baschi . Il corridore della UAE Emirates si è subito riscattato, vincendo la Liegi-Bastogne-Liegi e conquistando la sua prima Monumento in carriera. Dopo la stagione delle Classiche, però, comincia ad entrare nel vivo la stagione dei Grandi Giri e Pogacar ha l'obiettivo di fare bis al Tour dopo il clamoroso successo del 2020 . Solitamente i corridori che vanno a caccia del Tour fanno una prova al Giro del Delfinato, ma non sarà il caso di Pogacar che ha scelto il Giro di Slovenia come avvicinamento alla

Questo cambiamento mi permetterà di restare più a lungo a Sestriere e il Giro di Slovenia è forse un evento meno impegnativo del Giro del Delfinato. È più adatto a me quest'anno. Mi permetterà anche di evitare un viaggio e di essere sul posto per i Campionati nazionali del 20 giugno. È deciso al 90%. [Tadej Pogacar]

Questa la scelta di Pogacar, in accordo con la sua squadra. Passare 20 giorni in altura aper prepararsi in vista del Tour de France e fare poi il. In modo di essere già sul posto per i Campionati nazionali, il 20 giugno, dove lo sloveno chiuse 2° lo scorso anno alle spalle di Roglic . Pogacar ha già programmato comunque delle ricognizioni in Francia, passando per il(oggi c'è andato proprio Roglic) e sui Pirenei.