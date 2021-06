Sonny Colbrelli ci voleva provare per piazzare un colpo in questo Tour de France. Invece si è ritrovato al 5° posto nella volata Dopo i due tentativi nelle prime due tappe, anche nella frazione di Pontivy,ci voleva provare per piazzare un colpo in questo Tour de France. Invece si è ritrovato al 5° posto nella volata vinta poi da Merlier . Una tappa comunque molto caotica, che ha visto tantissime cadute e qualche ritiro. Lo stesso Colbrelli, suo malgrado, è stato protagonista di un episodio, quando ha avuto un contatto con Roglic che è finito a terra, lasciando sul piatto diversi secondi in classifica generale ( ecco la classifica dei big ). Colbrelli ha chiarito l'accaduto l'accaduto.

Ho fatto fatica a restare in piedi

È stata una frazione nervosa segnata ancora da tante cadute. Anch'io ho fatto fatica diverse volte a rimanere in piedi, perché in un finale ad alta velocità e con strade strette, se ti cadono davanti, non hai spazio a sufficienza per evitare una caduta

Cosa è successo con Roglic?

Mi dispiace veramente tanto per Primoz. Mentre eravamo in corsa ho sentito qualcuno che agganciava la mia ruota, ma non avevo capito cosa fosse successo e per questo ho alzato il braccio per chiedere cosa stesse accadendo alle mie spalle. Purtroppo ho visto che era proprio Roglic che era finito sulla mia ruota. Appena è finita la corsa, sono andato immediatamente alla Jumbo Visma per sapere come stava Roglic. Ha fatto una brutta caduta

Ho rischiato di centrare Sagan e Ewan

Purtroppo le velocità sono alte e tutti vogliamo stare davanti. Le ruote di una bici sono soltanto due e di appena qualche cm. Basta veramente un attimo per finire a terra. Abbiamo perso Haig oggi e veramente mi dispiace tantissimo per lui. Ewan-Sagan? Nel finale sono stato fortunato e meno male che ero molto lucido, altrimenti avrei centrato in pieno sia Ewan che Sagan. Ho visto che hanno fatto anche loro una brutta caduta

Le strade devono essere più larghe

Le cadute in gruppo fanno un effetto domino, se ci fossero strade nel finale più larghe ci sarebbero meno rischi. Nessuno di noi ha gli occhi dietro e quando si ferma uno davanti, chi viene dietro inevitabilmente rimane bloccato e quando le velocità sono elevate, allora succedono i disastri che stiamo vedendo in questi giorni

