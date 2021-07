Geraint Thomas si è autoescluso per la corsa alla vittoria del Tour de France a causa di una caduta. Nella prima tappa alpina il gallese è giunto al traguardo insieme al gruppetto, ma domenica, nella frazione di Carapaz. Il gallese è diventato il miglior gregario possibile per l'ecuadoriano o comunque si ritirerà nei prossimi giorni? Anche Thomas ha come obiettivo Tokyo e, essendo lontano Gran Bretagna. Come Roglic , anchesi è autoescluso per la corsa alla vittoria del Tour de France a causa di una caduta. Nella prima tappa alpina il gallese è giunto al traguardo insieme al gruppetto, ma domenica, nella frazione di Tignes poi vinta da Ben O'Connor , Thomas si è rialzato. Ha pedalato nel gruppo maglia gialla e, anzi, ha dettato il ritmo nella parte più dura della salita per lanciare un attacco di. Il gallese è diventato il miglior gregario possibile per l'ecuadoriano o comunque si ritirerà nei prossimi giorni? Anche Thomas ha come obiettivo Tokyo e, essendo lontano anni luce dalla top 10 della classifica , potrebbe anche decidere di salutare la compagnia. Il corridore della Ineos Grenadiers sarà in corsa sia per la prova su strada che per quella a cronometro con la maglia della

Mi sono sentito meglio a Tignes

Mi sono sentito dieci volte meglio. Non fraintendetemi, ho comunque fatto molta fatica. La partenza è stata dura, ma sono riuscito a resistere. Ovviamente, ero molto motivato. Non che non lo fossi il giorno prima, ma dopo una performance così negativa ero desideroso di fare meglio. Mi sono preso un caffè in più sul bus di mattina e ho avuto un po’ più di carattere, penso. Ho davvero lottato in discesa, mi prendevo sempre un buon vantaggio e poi le altre persone mi passavano. Poi sono stato contento di stare in coda al gruppo perché quando non senti le tue mani e non senti i freni, non è bello andare a 60 km/h, specialmente dopo essere caduto duramente la settimana. Alla fine abbiamo provato ad alzare il ritmo per provare a mettere in difficoltà gli avversari vicino a Carapaz in classifica generale

Ritirarmi per Tokyo?

Ora il dilemma su Tokyo è ancora peggiore. Mi siederò con il team per parlare e vedremo cosa è meglio per me

