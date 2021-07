Mark Cavendish ha fatto la storia Eddy Merckx, per numero Cav può addirittura superare il Cannibale trovando così il 35° successo che lo farebbe diventare il 1° in assoluto in questa graduatoria. E negli altri Grandi Giri? Mario Cipollini è il leader della classifica dei più vincenti di sempre al Giro con 42 tappe (dall'89 al 2003), mentre alla Vuelta il n° 1 è Delio Rodríguez con 39 successi di tappa (dal '41 al '47). ha fatto la storia a Carcassonne . Non vinceva al Tour da 5 anni, ma in questo 2021 ha già conquistato 4 tappe e chissà che non possa alzare ancora le braccia al cielo. Intanto ha pareggiato i conti con, per numero di tappe vinte in carriera al Tour de France . 34 contro 34. Mapuò addirittura superare iltrovando così il 35° successo che lo farebbe diventare il 1° in assoluto in questa graduatoria. E negli altri Grandi Giri?è il leader della classifica dei più vincenti di sempre al Giro con(dall'89 al 2003), mentre alla Vuelta il n° 1 ècon 39 successi di tappa (dal '41 al '47).

La top 10 dei corridori con più tappe vinte al Tour

Corridore/Tour fatti Vittorie 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 34 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22 6. Nicolas Frantz (6) 20 7. Françoit Faber (9) 19 8. Jean Alavoine (11) 18 9. Jacques Anquetil (8) 16 9. René Le Grevès (6) 16 9. Charles Pélissier (6) 16

Ma andiamo a vedere quando e dove Cavendish potrà sorpassare Merckx. Non sarà facile eh. Nonostante sia il velocista di riferimento a questo Tour (e chi l'avrebbe mai detto?), avrà ora un sacco di pressioni addosso. Con un altro successo passerà il Cannibila, e mancano ancora 2 tappe per velocisti... Ma occhio a non finire fuori tempo massimo!

Le altre tappe per velocisti rimaste

venerdì 19 luglio: Tappa 19, Mourenx > Libourne

C'è un GPM in avvio e poi strada quasi sempre piatta fino al traguardo di Libourne. Tappa per velocisti puri, ma c'è da vedere chi ci arriva. Lo stesso Cavendish si presenterà al 19 luglio indenne dopo i Pirenei? L'ideale sarebbe aver già vinto una tappa in precedenza, per non rischiare...

domenica 21 luglio: Tappa 21, Chatou > Champs-Élysées

E poi si chiude con la classica volata sugli Champs-Élysées. Una volata che si presenta non facile, come sempre, visto la lotta all'interno del circuito. Sarebbe l'apoteosi se Cavendish vincesse a Parigi, in maglia verde, dopo aver staccato Merckx.

